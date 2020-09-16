Мэрджиняну: молдавская юстиция слепа, а "реформа" стала ругательным словом

В республике не раз пытались кардинально реформировать отрасль юстиции, однако на этом пути постоянно возникали препоны, юрист Юрий Мэрджиняну рассказал в эфире Sputnik Молдова, почему затягивается процесс преобразований.

Экспертиза Мэрджиняну: молдавская юстиция слепа, а "реформа" стала ругательным словом

Временами в молдавском обществе разгораются дискуссии и споры о реформе юстиции. На их фоне даже происходят какие-то изменения, западные кредиторы выделяли правительству страны деньги на то, чтобы отрасль правосудия прошла все же через значительные преобразования.

Однако "воз и ныне там" - деньги потрачены, суды, органы прокуратуры как работали, так и продолжают функционировать без каких-либо ощутимых гражданами улучшений.

Почему все так происходит, и как нужно эффективно менять к лучшему ситуацию в молдавской юстиции? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал адвокат, доктор юридических наук Юрий Мэрджиняну.

"У нас в стране реформа носила более формальный характер, для ее проведения долго определяли ответственных за процесс чиновников. В народе само это слово стало сродни ругательному. С 1994 года мы все пытаемся реформировать сферу юстиции, но четкого плана нет", - заявил собеседник.

По словам эксперта, все профильные ведомства, ответственные за преобразования в сфере молдавского правосудия, должны высказать свое четкое видение относительно процесса.

В качестве примера эксперт привел троекратное значительное изменение уголовно-процессуального кодекса страны за минувшие 25 лет. Также несколько раз были переформулированы в значительной степени положения административного кодекса и гражданского права.

"Те нововведения, которые у нас есть в законах, взяты из германского законодательства. Я не хочу говорить, что это – плохо. Но нужно было думать, прежде чем вводить все это. Нельзя ежегодно менять положения базовых правовых кодексов страны", - уточнил собеседник.

Успешным Мэрджиняну назвал реформирование уголовно-процессуальных норм в Российской Федерации, где порядка семи лет экспертное сообщество, юристы работали над новыми положениями Кодекса.

Что касается изменения молдавских законов, в них, по словам собеседника, переписываются положения нормативно-правовых актов других стран, а именно – скандинавских. Мэрджиняну уверен: нормы англо-саксонского права не могут прижиться в Молдове и работать в полную силу, поэтому тормозит реформа юстиции в целом, а законы, которые пишут и принимают в республике должны быть адаптированы под местные реалии.

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