Тырсынэ: молдавские аграрии могут зарабатывать до 3 тонн золота в год

Грецкие орехи, выращенные в Молдове, пользуются повышенным спросом на рынках стран Европы и выигрывают не только по цене, но и по отменному качеству, поскольку при их культивации не используется значительное число химических удобрений. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы Олег Тырсынэ.
По словам эксперта, если взять последние три года, то именно в 2018-м наблюдались рекордные показатели по продажам ядер грецкого ореха из Молдовы за рубеж. В целом тогда молдавские аграрии поставили на рынки европейских стран продукции на сумму, превышающую 150 миллионов долларов.
"Когда мы конвертировали эту сумму в золото, получили свыше 3 тонн. Так, что орехи, - это настоящее молдавское золото. Все партнеры, которые импортируют ядра грецкого ореха из нашей страны, знают о его превосходной пищевой ценности. Орехи из нашей страны пользуются таким спросом, поскольку выращены без химических удобрений, в отличие от американских и чилийских", - отметил Тырсынэ.
Собеседник напомнил: в нашей стране урожайность грецкого ореха - не такая, как на американском континенте, но экологически-чистая продукция сейчас - в тренде в Европе. В Молдове химические удобрения практически не используются из-за их дороговизны, что делает орехи, выращенные в отечественных садах, такими конкурентоспособными на внешних рынках.
Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.
У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.
При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.
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