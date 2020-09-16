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Олег Тырсынэ.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Тырсынэ: молдавские аграрии могут зарабатывать до 3 тонн золота в год

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Предприниматели, которые поймут необходимость перепрофилирования своих хозяйств и заложат ореховые сады, могут получать значительные прибыли, об этом заявил глава профильной аграрной ассоциации.

Экспертиза
Тырсынэ: молдавские аграрии могут зарабатывать до 3 тонн золота в год

Грецкие орехи, выращенные в Молдове, пользуются повышенным спросом на рынках стран Европы и выигрывают не только по цене, но и по отменному качеству, поскольку при их культивации не используется значительное число химических удобрений. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы Олег Тырсынэ. 

По словам эксперта, если взять последние три года, то именно в 2018-м наблюдались рекордные показатели по продажам ядер грецкого ореха из Молдовы за рубеж. В целом тогда молдавские аграрии поставили на рынки европейских стран продукции на сумму, превышающую 150 миллионов долларов. 

"Когда мы конвертировали эту сумму в золото, получили свыше 3 тонн. Так, что орехи, - это настоящее молдавское золото. Все партнеры, которые импортируют ядра грецкого ореха из нашей страны, знают о его превосходной пищевой ценности. Орехи из нашей страны пользуются таким спросом, поскольку выращены без химических удобрений, в отличие от американских и чилийских", - отметил Тырсынэ.

Собеседник напомнил: в нашей стране урожайность грецкого ореха - не такая, как на американском континенте, но экологически-чистая продукция сейчас - в тренде в Европе. В Молдове химические удобрения практически не используются из-за их дороговизны, что делает орехи, выращенные в отечественных садах, такими конкурентоспособными на внешних рынках. 

Грецкий орех
© Sputnik / А. Варфоломеев
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Большое количество минеральных веществ и микроэлементов, содержащихся в молдавских почвах, придают орехам, выращенным в республике, особенную питательность и полезность для организма.

Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

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Теги:
заработок, торговля, крестьяне, орехи, аграрии


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