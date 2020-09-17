Гырбу: курс молдавского лея может быстро обвалиться, и вот почему

Наиболее незавидной судьба молдавского платежного средства оказывалась в 1998 и 2014 годах, когда на курс лея повлияли последствия экономических кризисов.

Экспертиза Гырбу: курс молдавского лея может быстро обвалиться, и вот - почему

Поводов беспокоиться о стабильности молдавского лея сейчас нет, но он больше напоминает "колосса на глиняных ногах" и держится в значительной степени на перечислениях сотен тысяч граждан республики, трудящихся за рубежом. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Первый удар молдавский лей получил в 1998 году, когда в России случился дефолт. В то время лей был сильно связан с молдавско-российскими экономическими отношениями, тогда мы еще не успели диверсифицировать наши внешнеторговые отношения. Сейчас лей "ведет себя" достойно, наша валюта окрепла на фоне слабой экономики в целом", - заявил эксперт.

Лей крепок, но держится не на тех факторах, которые обеспечивали его стабильность на ближайшую перспективу. В стране мало используют монетарные механизмы для продвижения национальных экономических интересов, считает специалист. В республике на данный момент сформировалась атипичная экономика, которая основывается в значительной степени лишь на потреблении, а не базируется на надежном фундаменте производств.

"Стабильность лея напрямую зависит от перечислений наших сограждан из-за рубежа. Мы импортируем больше, чем экспортируем. В значительной степени и бюджет страны держится "на плаву", основываясь на этих переводах из-за границы. Экономика страны просто рухнет, если эти транзакции прекратятся в одночасье", - подчеркнул Гырбу.

Учитывая данный сценарий развития событий, а также тот факт, что за время пандемии в Молдову вернулось значительное число граждан, такую возможность исключать нельзя. На этом фоне, по мнению эксперта, обвал лея может произойти очень стремительно с учетом слабой экономики.

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