Бенюк: многие молдавские студенты учатся лишь ради "корочек"

Эксперт проанализировал основные сложности, с которыми сталкиваются учащиеся вузов, в том числе получение образования ради диплома, без того, чтобы работать по профессии.

Экспертиза Бенюк: многие молдавские студенты учатся лишь ради "корочек"

Наука и образование вошли в Молдове в продолжительное и стремительное пике, когда у государства нет четкого плана - сколько специалистов и по каким отраслям должны ежегодно выпускать молдавские вузы для обеспечения страны квалифицированными кадрами. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил профессор, доктор политических наук Валентин Бенюк.

"Многие студенты сознательно не хотят углубленно погружаться в учебу. Лишь некоторые ответственно получают знания, желая построить карьеру. Но 99% студентов не хотят прилагать серьезные усилия, зубрить ночами тексты научных книг. А у государства нет четкой стратегии, сколько кадров и по каким специальностям нужны в различных отраслях экономики", - заявил Бенюк.

По словам профессора, правительству следует разработать детальный план - сколько высококлассных специалистов необходимо стране, какие заработные платы будут получать новые кадры - настоящие профессионалы своего дела. Лишь в этом случае, по мнению собеседника, удастся сдвинуть с мертвой точки положение дел в национальной экономике.

"Эти люди учатся не для служения нашему государству, а "на всякий случай" - без какой-либо мотивации. Такая ситуативная учеба направлена лишь на получение документа, диплома. Это страшно, поскольку будущее любой страны связано с высоким уровнем специалистов, работающих в ней", - рассказал собеседник.

Сегодня молодым людям из Молдовы диплом нужен лишь для более высокого статуса в случае, если они решатся навсегда выехать на заработки за рубеж. Студенты не скрывают этого и открыто выступают с такими заявлениями перед преподавателями, резюмировал Бенюк.

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