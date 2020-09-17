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Sergiu Ungureanu
© Sputnik / Rodion Proca

Унгуряну: эти виды бизнеса наиболее пострадали в Молдове при пандемии

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт проанализировал, к каким последствиям привели сектор малого и среднего бизнеса в Молдове ограничения, которые были введены весной в связи с опасностью распространения коронавируса.

Экспертиза
Унгуряну: эти виды бизнеса наиболее пострадали в Молдове при пандемии

Ограничительные меры, которые вынужденно были введены весной нынешнего года правительством республики в связи с опасностью распространения коронавируса, привели к закрытию транспортных и туристических компаний, кафе и ресторанов, небольших магазинов и, в целом, сильно ударили по сектору малого бизнеса в республике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Сергей Унгуряну. 

"Многие небольшие компании и предприятия не работали по несколько недель, по месяцу-полутора. Эти ограничения коснулись автосервисов, которые вынуждены были ограничить предоставление услуг гражданам на значительный срок. Особенно пострадал сектор HoReCa, закрылись многие кафе и рестораны", - отметил собеседник. 

Офис
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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Особенно не повезло в период ограничительных мер небольшим продовольственным киоскам, расположенным в спальных районах молдавской столицы - они долго испытывали проблемы с поставками свежих продуктов, многим владельцам таких ларьков попросту нечем было выплачивать заработную плату продавцам. 

"Выжили в этот период лишь большие торговые сети с развитой логистикой. На плаву остались лишь те магазины, которым удавалось обеспечивать в этот период доходность от коммерческой деятельности в 25-30 процентов, только в этом случае можно было избежать задолженностей по выплатам сотрудникам", - сказал Унгуряну. 

Специалист считает, что именно за счет частных малых и средних компаний можно привлекать инвестиции и стимулировать экономику.

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Теги:
эпидемия, коронавирус, Молдова, бизнес


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