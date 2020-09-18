Тарлев: мне достоверно известно, сколько денег в Молдове вывели из банков

Экономику Молдовы не следует рассматривать в роли больного пациента, ища в качестве лекарства для ее жизнедеятельности кредиты из-за рубежа и используя их на латание бюджетных дыр. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший глава кабинета министров Василий Тарлев.
"Не дай Бог, чтобы людям несвоевременно выплачивали бы зарплаты и пенсии, но это нельзя делать за счет кредитов. Эти деньги должны работать, вкладываться в развитие экономики. Здесь надо действовать по формуле: деньги должны работать", - уточнил собеседник.
Особо коснулся экс-премьер громкого дела о выводе из банковской системы республики огромной суммы в 2014 году. Это привело к тому, что обменный курс национальной валюты на тот момент взлетел до небывалой отметки - в 28 леев зам доллар.
"Мне достоверно известно, что тогда украли больше, чем миллиард долларов. Сегодня правительство ищет кредиты на социальные выплаты, зарплаты и пенсии, но не занимается вплотную возвратом тех, украденных средств. Прошло столько лет, никто не наказан и на посажен за решетку", - заявил Тарлев.
"Фактически иностранные граждане способствуют социальным выплатам жителям нашей страны", - подчеркнул Тарлев.
Собеседник уверен, сегодня на уровне правительства необходимо дать четкий ответ гражданам - как идет расследование дела о банковском мошенничестве, каково текущее положение в национальной экономике.
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