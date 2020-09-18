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Василий Тарлев, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco

Тарлев: мне достоверно известно, сколько денег в Молдове вывели из банков

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экс-премьер правительства Молдовы, возглавлявший кабмин почти восемь лет, рассказал, почему сегодня опасно брать кредиты из-за рубежа и тратить их на проедание, и как все это связано с "кражей века".

Экспертиза
Тарлев: мне достоверно известно, в Молдове украли больше, чем миллиард

Экономику Молдовы не следует рассматривать в роли больного пациента, ища в качестве лекарства для ее жизнедеятельности кредиты из-за рубежа и используя их на латание бюджетных дыр. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший глава кабинета министров Василий Тарлев.

"Не дай Бог, чтобы людям несвоевременно выплачивали бы зарплаты и пенсии, но это нельзя делать за счет кредитов. Эти деньги должны работать, вкладываться в развитие экономики. Здесь надо действовать по формуле: деньги должны работать", - уточнил собеседник.

Особо коснулся экс-премьер громкого дела о выводе из банковской системы республики огромной суммы в 2014 году. Это привело к тому, что обменный курс национальной валюты на тот момент взлетел до небывалой отметки - в 28 леев зам доллар.

"Мне достоверно известно, что тогда украли больше, чем миллиард долларов. Сегодня правительство ищет кредиты на социальные выплаты, зарплаты и пенсии, но не занимается вплотную возвратом тех, украденных средств. Прошло столько лет, никто не наказан и на посажен за решетку", - заявил Тарлев.

Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дело о "краже века": экс-главе Нацбанка предъявлено обвинение в мошенничестве
По словам собеседника, если бы молдавскому кабмину все же удалось вернуть большую часть украденных средств, ситуация в национальной экономике складывалась бы значительно благоприятнее. В республике на фоне "кражи века", по мнению экс-премьера, сложилась беспрецедентная ситуация: страна ищет зарубежные займы, которые поступают за счет налогоплательщиков других государств, чтобы обеспечить своих же граждан пенсиями и зарплатами. 

"Фактически иностранные граждане способствуют социальным выплатам жителям нашей страны", - подчеркнул Тарлев. 

Собеседник уверен, сегодня на уровне правительства необходимо дать четкий ответ гражданам - как идет расследование дела о банковском мошенничестве, каково текущее положение в национальной экономике.

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Теги:
долги, кредиты, деньги, кража, миллиард


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