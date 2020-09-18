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Роман Михэеш, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: расскажу, как остановить политический туризм в парламенте Молдовы

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (231)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200918/31704861/mihaes-rasskazhu-kak-ostanovit-politicheskiy-turizm-v-parlamente-moldovy.html

Переход молдавских парламентариев из одной фракции в другую стал отличительной чертой высшего законодательного органа страны. В эфире передачи "Экспертиза" политический аналитик рассказал, как можно остановить порочную практику.

Экспертиза
Михэеш: расскажу, как остановить политический туризм в парламенте Молдовы

В молдавском парламенте последнего созыва сложилась практически беспрецедентная ситуация - граждане выбирают депутатов по программе партии, от которой они баллотируются, а потом избранники в мгновение ока забывают о своих обещаниях. Политический аналитик Роман Михэеш, выступая в эфире студии Sputnik Молдова, выступил с предложением о том, как можно остановить эту депутатскую миграцию. 

"Ситуация дошла до абсурда, уже известны даже цены за одну депутатскую "душу". Есть радикальный вариант решения этой проблемы - пойти на изменение Конституции. Но вряд ли это вызовет одобрение у Венецианской комиссии. Там считают, что депутат - прежде всего слуга народа, а не партии", - рассказал собеседник. 
Флаг Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению эксперта, в сложившейся ситуации можно найти золотую середину. В качестве примера Михэеш предлагает запретить депутату при выходе из одной фракции переходить в другую.

"В законодательстве следует закрепить положение, при котором если парламентарий откажется сдавать мандат, он должен стать независимым", - уточнил эксперт.

Именно такая норма, по словам аналитика, позволит и соблюсти демократическую процедуру, и не спровоцировать скандалы в обществе и среди политических элит республики.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (231)

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Теги:
коррупция, депутаты, Молдова, политика


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