Михэеш: расскажу, как остановить политический туризм в парламенте Молдовы

Переход молдавских парламентариев из одной фракции в другую стал отличительной чертой высшего законодательного органа страны. В эфире передачи "Экспертиза" политический аналитик рассказал, как можно остановить порочную практику.

Экспертиза Михэеш: расскажу, как остановить политический туризм в парламенте Молдовы

В молдавском парламенте последнего созыва сложилась практически беспрецедентная ситуация - граждане выбирают депутатов по программе партии, от которой они баллотируются, а потом избранники в мгновение ока забывают о своих обещаниях. Политический аналитик Роман Михэеш, выступая в эфире студии Sputnik Молдова, выступил с предложением о том, как можно остановить эту депутатскую миграцию.

"Ситуация дошла до абсурда, уже известны даже цены за одну депутатскую "душу". Есть радикальный вариант решения этой проблемы - пойти на изменение Конституции. Но вряд ли это вызовет одобрение у Венецианской комиссии. Там считают, что депутат - прежде всего слуга народа, а не партии", - рассказал собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы - о судьбе кабмина Кику и возможностях для роспуска парламента

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации можно найти золотую середину. В качестве примера Михэеш предлагает запретить депутату при выходе из одной фракции переходить в другую.

"В законодательстве следует закрепить положение, при котором если парламентарий откажется сдавать мандат, он должен стать независимым", - уточнил эксперт.

Именно такая норма, по словам аналитика, позволит и соблюсти демократическую процедуру, и не спровоцировать скандалы в обществе и среди политических элит республики.

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