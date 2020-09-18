Киркэ: к концу года в Молдове многие останутся безработными

Ограничения деятельности ряда предприятий и компаний приносят свои "горькие плоды" - тысячи жителей республики ближе к концу года столкнутся с необходимостью поиска нового места работы, считает гость студии Sputnik Молдова.

Экспертиза Киркэ: к концу года в Молдове многие останутся безработными

С рынком труда в Молдове существуют давние и системные проблемы, увеличению числа безработных в стране способствовала пандемия коронавируса, когда на родину вернулись сотни тысяч мигрантов из-за рубежа. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Сегодня в обществе активное трудоустроенное население представлено всего 35 процентами. Это настолько малая цифра, что даже в самой "стареющей" стране Европы такой коэффициент равен 60 процентам. Наши показатели говорят о том, что в стране практически отсутствует трудовой потенциал", - рассказал собеседник.

Официальные показатели безработицы в Молдове, которые составляют около 4 процентов, являются низкими, поскольку по основным отраслям экономики республики наблюдается острая нехватка специалистов. Усугубил ситуацию вынужденный простой, связанный с чрезвычайным положением, которое было введено в республике весной из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

"Очень многие сотрудники отрасли HoReCa потеряли работу в этот период. Закрылись многие кафе, рестораны, предприятия. Все это приведет к значительному росту безработицы в стране к концу текущего года", - резюмировал Киркэ. © Sputnik / Miroslav Rotari Минэкономики: пандемия COVID-19 привела к резкому росту безработицы

В настоящее время отечественные кафе и рестораны работают в убыток: по словам администраторов, заполняемость составляет всего 30-40 процентов от прежнего объема. Тревожным звонком является тот факт, что заведения лишаются не только доходов, но и лучших специалистов.

Это подтвердил основатель нескольких сетей ресторанов в Кишиневе Дмитрий Чеботареску. Уехавших сотрудников заменить практически некем: на их место пришли те, кто не обладает необходимым опытом и квалификацией, а некоторые даже не умеют готовить. И это - комплексная проблема, которая ставит под угрозу всю сферу общепита.

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