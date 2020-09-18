Журавлев: Румыния решила поиграть в холодную войну при поддержке США

На военной базе в Капу Мидиа в Румынии состоялась церемония приема первого ракетного комплекса Patriot из четырех, закупленных соседней с Молдовой страной в США - как это отражается на безопасности в регионе?

Экспертиза Журавлев: Румыния решила поиграть в холодную войну при поддержке США

По данным министерства национальной обороны, Румыния получила новейшую конфигурацию комплекса Patriot. Стоимость приобретения первой партии составила 910 миллионов долларов. Общая стоимость контракта составляет 3,9 миллиарда евро.

В церемонии передачи американского ракетного комплекса участвовали премьер-министр Людовик Орбан и посол США Адриан Цукерман. Выступающие заявили, что поставка американских ракет очень важна "в напряженной и сложной обстановке" на "восточном фланге НАТО".

Выступая в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев (Россия) подчеркнул, что таким образом власти Румынии, не обращая внимание на мнение собственного народа, сделали эту страну потенциальной целью для российских ракет, использовали ее территорию как разменную монету в сложной геополитической игре, развивающей в регионе Восточной Европы.

"Конечно, воевать они не собираются. Но должны понимать, что чем короче полетное время ракеты, тем сильнее должна быть оборона (России - ред.). Продвигая свои ракетные комплексы ближе к границам России, они провоцируют нас на гонку вооружений", - отметил собеседник. YouTube / Минобороны России Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять силам НАТО - видео

По словам эксперта, Румыния стала элементом новой холодной войны, в классическом понимании этого слова, которую негласно вел против России и Барак Обама и нынешний президент США, который является ставленником американских военных, в том числе. Журавлев назвал происходящий в Румынии сценарий "классическим" и напомнил, что США на протяжении истории XX века не раз проявляли истерию, впервые это случилось, когда советские ракеты появились на Кубе во времена Карибского кризиса.

Но прямо пропорционально вела себя администрация США после падения Берлинской стены, поглотив в тчение считанных лет бывшие страны Варшавского договора, когда НАТО взяло в свою орбиту страны Восточной Европы и некоторые постсоветские государства. Все это происходило на фоне ранее заявленных тенденций о нерасширении НАТО на Восток, уверен эксперт.

"Беда в том, что страны, на территории которых такие ракетные комплексы разворачиваются, объективно втягиваются в это противостояние. Если их ракеты нацелены на нас (Россию - ред.) из Румынии, то наши будут нацелены на их территорию. И это произойдет не потому, что мы собираемся воевать с Румынией", - отметил Журавлев.

Сегодня, по мнению собеседника, Румыния, Польша и некоторые другие страны Европы настолько уверены в том, что США их защитит, что готовы на размещение американской техники, ракет и военных на своей территории. Журавдев назвал такую убежденность властей этих государств "иллюзией" и подчеркнул, что эти страны используются администрацией США сознательно.

Что касается нейтральной по конституции Молдовы, эксперт подчеркнул, что нашей стране не следует ввязываться в заигрывание с военно-политическими блоками, а лучше сконцентрироваться на наращивании торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений с Россией, как гарантом безопасности в регионе.

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