Алекса: граждане Молдовы получают из Италии и стран ЕС незаконные посылки

Уже на протяжении многих лет граждане Молдовы отправляют из-за рубежа своим родным посылки с различным содержимым, однако перевозчики, доставляющие эти грузы до адресата, работают незаконно - так считают эксперты.

Экспертиза Алекса: граждане Молдовы получают из Италии и стран ЕС незаконные посылки

В законодательстве Молдовы существуют четкие правила, которые регламентируют: как в республику из-за рубежа может быть передана посылка, те водители фургонов, которые привозят передачи от наших соотечественников из-за границы без сопроводительных документов, работают нелегально. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

"В 2015 году, когда власти решили угодить перевозчикам, в Молдове придумали такое понятие, как транспортировка посылок. То есть лицензию выдавали лишь тем, кто перевозит посылки, а в международном, европейском законодательстве есть пункт о почтовых отправлениях. Это означает регламент сбора, проверки, таможенного контроля таких отправлений", - сказал Алекса.

По международным законодательным нормам, следует идентифицировать информацию об отправителе, о товаре, который он пересылает. Процесс запечатывания и упаковки грузов должен происходить в присутствии представителя почтового отделения или частной фирмы, получившей право на оказание такого рода услуг, добавил собеседник.

"То, чем занимаются частные автоперевозчики из нашей страны, доставляя целыми фургонами отправления из-за границы, - абсолютно незаконно. Это касается и отправлений из Молдовы, ведь при отправлении сотрудник таможни должен опломбировать посылку, а, к примеру, при ее получении в Италии ее содержимое должен проверить уже местный специалист", - подчеркнул Алекса.

Уже в течение 10-15 лет в страны Европы и обратно направляются груженные фургоны с провиантом, бытовой техникой, различными аксессуарами, которые наши соотечественники пересылают друг другу. Это, по мнению ряда ветеранов МВД, может спровоцировать рост контрабанды, в том числе, когда на территорию нашей страны могут поступать запрещенные вещества или предметы, которые скрывают под видом обычного отправления от родственника.

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