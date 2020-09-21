Алекса: граждане Молдовы получают из Италии и стран ЕС незаконные посылки

В законодательстве Молдовы существуют четкие правила, которые регламентируют: как в республику из-за рубежа может быть передана посылка, те водители фургонов, которые привозят передачи от наших соотечественников из-за границы без сопроводительных документов, работают нелегально. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.
"В 2015 году, когда власти решили угодить перевозчикам, в Молдове придумали такое понятие, как транспортировка посылок. То есть лицензию выдавали лишь тем, кто перевозит посылки, а в международном, европейском законодательстве есть пункт о почтовых отправлениях. Это означает регламент сбора, проверки, таможенного контроля таких отправлений", - сказал Алекса.
"То, чем занимаются частные автоперевозчики из нашей страны, доставляя целыми фургонами отправления из-за границы, - абсолютно незаконно. Это касается и отправлений из Молдовы, ведь при отправлении сотрудник таможни должен опломбировать посылку, а, к примеру, при ее получении в Италии ее содержимое должен проверить уже местный специалист", - подчеркнул Алекса.
Уже в течение 10-15 лет в страны Европы и обратно направляются груженные фургоны с провиантом, бытовой техникой, различными аксессуарами, которые наши соотечественники пересылают друг другу. Это, по мнению ряда ветеранов МВД, может спровоцировать рост контрабанды, в том числе, когда на территорию нашей страны могут поступать запрещенные вещества или предметы, которые скрывают под видом обычного отправления от родственника.
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