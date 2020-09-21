Боинчан: расскажу о причинах засухи и небывалого неурожая в Молдове

Такой гидрологической засухи, как в 2020 году, в республике не было, начиная с 1947-го: эксперт рассказал о причинах стихийного бедствия.

Экспертиза Боинчан: расскажу о причинах засухи и небывалого неурожая в Молдове

В нынешнем году в республике наблюдается настоящая природная катастрофа, когда после бесснежной зимы наступили засушливые весна и лето, когда ежемесячный недостаток осадков на один квадратный метр был на 180 миллиметров меньше, чем в предыдущие годы, когда солнце также нещадно выжигало молдавскую землю. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал исполнительный директор Института "Селекция" (город Бельцы) Борис Боинчан.

"Как только в стране случается засуха, у нас все начинают говорить о необходимости искусственного орошения. Это - неправильно. Почему? Потому что засуха - это следствие, а нам нужно установить ее причину. В случае с Молдовой, это - неспособность почвы поглощать и рационально использовать влагу. В наших почвах не хватает гумуса, поскольку она - изношена", - заявил эксперт. © RIA Novosti / Andrei Arkhipov Миллиарды леев в бездну: молдавский чернозем требует реанимации

В минувшем, 2019 году, после длительной засухи все же последовал период затяжных дождей, который привел переуплотненные по структуре почвы к эрозии. Это усугубило качество отечественных черноземов и без того измученных неправильным севооборотом, выращиванием на одних и тех же участках в течение ряда лет лишь технических культур - подсолнечника, кукурузы и рапса.

"Сегодня необходимо всерьез рассмотреть качество и изношенность наших почв. Ученые, среди которых Докучаев и Косычев, утверждали, что засуха частично может быть вызвана неспособностью почв принимать влагу. Молдавский чернозем сегодня нуждается не только в химизации и минеральных удобрениях, сколько в улучшении структуры, в ее возрождении", - сказал Боинчан.

Многие молдавские сельхозугодия нуждаются в том, чтобы в течение 4-5, как минимум, находится под кормовыми культурами - люцерной, которая обогащает почву. В перспективе именно такие меры принесут плоды - молдавские черноземы вновь станут плодородными и богатыми гумусом, заключил эксперт.

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