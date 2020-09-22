Кунев: за гражданами Молдовы следят через приложения в смартфонах

Каждый житель Молдовы, у которого есть смартфон, должен помнить, что за ним постоянно ведется негласная слежка, все операции, которые он осуществляет посредством этого устройства, тщательно анализируются, а данные собираются на определенных серверах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационных технологий Вячеслав Кунев.
"Те скандалы, которые происходили в республике за последние несколько лет, показывают, что абсолютное большинство устройств контролируют все, что мы делаем. Информацию могут собирать и компании, которые оснащают смартфоны программами", - рассказал собеседник.
Самое простое доказательство слежки за пользователем смартфона или планшета - реклама, которая появляется в ряде мессенджеров по поводу покупки того или иного товара, которым ранее интересовался человек. Достаточно что-то произнести в разговоре по одному из интернет-сервисов, и предложение приобрести какую-то вещь незамедлительно появляются на экране вашего девайса.
По словам Кунева, каждый житель страны должен помнить, что, возможно, уже сейчас таким образом следят именно за ним. Более того, наблюдать за действиями владельца ноутбука можно через камеру и микрофон. Многие IT-специалисты при покупке нового лэптопа аппаратным образом навсегда отключают камеры лишь ради того, чтобы их персональные данные не стали достоянием тех злоумышленников или специальных программ, которым эта информация интересна.
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