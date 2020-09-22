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Вячеслав Кунев
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Кунев: за гражданами Молдовы следят через приложения в смартфонах

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Многие граждане и не подозревают, что их личные данные могут быть использованы различными способами, поэтому со смартфонами надо быть предельно внимательными.

Экспертиза
Кунев: за гражданами Молдовы следят через приложения в смартфонах

Каждый житель Молдовы, у которого есть смартфон, должен помнить, что за ним постоянно ведется негласная слежка, все операции, которые он осуществляет посредством этого устройства, тщательно анализируются, а данные собираются на определенных серверах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационных технологий Вячеслав Кунев.

"Те скандалы, которые происходили в республике за последние несколько лет, показывают, что абсолютное большинство устройств контролируют все, что мы делаем. Информацию могут собирать и компании, которые оснащают смартфоны программами", - рассказал собеседник.

Самое простое доказательство слежки за пользователем смартфона или планшета - реклама, которая появляется в ряде мессенджеров по поводу покупки того или иного товара, которым ранее интересовался человек. Достаточно что-то произнести в разговоре по одному из интернет-сервисов, и предложение приобрести какую-то вещь незамедлительно появляются на экране вашего девайса. 

прослушка
© Sputnik /
"Прослушка" как самая популярная негласная следственная мера
"С вероятностью в 99% анализируется то, что вы говорите. Мы все с собой носим устройство сумасшедшей производительности (смартфон - ред.), которое может нас прослушивать, определять, где мы находимся, понимать наши действия. Наивно предполагать, что никто не пользуется этими данными", - заявил эксперт.

По словам Кунева, каждый житель страны должен помнить, что, возможно, уже сейчас таким образом следят именно за ним. Более того, наблюдать за действиями владельца ноутбука можно через камеру и микрофон. Многие IT-специалисты при покупке нового лэптопа аппаратным образом навсегда отключают камеры лишь ради того, чтобы их персональные данные не стали достоянием тех злоумышленников или специальных программ, которым эта информация интересна.

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Теги:
Молдова, граждане, слежка, смартфоны


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