Киронда: расскажу, как решить проблему парковок в Кишиневе

В последние годы найти парковочное место в столице становится настоящей проблемой, автомобилисты должны тратить время и нервы и в буквальном смысле биться за место на обочине - в примэрии Кишинева предложили оригинальное решение проблемы.

Экспертиза Киронда: расскажу, как решить проблему парковок в Кишиневе

На официальном сайте примэрии (мэрии) муниципия Кишинев был опубликован документ, согласно которому предлагается поэтапно решать проблемы парковок в столице. Это - не стратегия, это - видение властей столицы, как сделать ее удобной и для автомобилистов, и для пешеходов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал вице-мэр города Виктор Киронда.

"Документ разработан на основании рекомендаций международных профильных организаций. Мы четко обозначили несколько типов парковок, которые мы будем оборудовать в Кишиневе", - рассказал заместитель столичного градоначальника.

Первый вариант - развитие платных парковок при въезде в город. Это позволит людям, приезжающим из других населенных пунктов страны, оставлять свою машину на окраине Кишинева, а далее добираться до места назначения общественным транспортом.

"Но основании чека, который он получит, припарковав свой автомобиль, человек сможет бесплатно весь день передвигаться в кишиневских автобусах и троллейбусах", - подчеркнул Киронда. © Sputnik / Анна Руссу Ион Чебан: Национальный театр оперы и балета — это не парковка

Второй вариант - это платные уличные парковочные места на обочинах дорог, их оборудуют там, где это позволяет окружающее пространство. Особенно эффективным, по мнению вице-мэра, такое решение будет в центре города, где человек сможет на час или два оставить свое авто, с прикрепленным на лобовом стекле чеком об оплате. Так водитель будет знать, что ему нужно освободить место в строго указанное время.

"Мы намерены убрать постоянные парковки из центра города, когда человек приезжает на работу, а его автомобиль целый день занимает место, создавая неудобства другим участникам дорожного движения и пешеходам", - сказал собеседник.

Киронда отметил: в Кишиневе необходимо строить и многоуровневые платные парковки, однако они проблему в корне не решат. Во-первых, их будет не так много, чтобы вместить всех желающих. Во-вторых, немногие автовладельцы будут парковаться там, предпочитая выбирать более дешевую альтернативу.

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