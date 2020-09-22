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Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Osmatesco

Унгуряну: в Молдове можно создать новые рабочие места с хорошими зарплатами

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200922/31748231/unguryanu-eti-otrasli-ekonomiki-moldovy-naibolee-nuzhdayutsya-v-investitsiyakh.html

Экономике Молдовы необходима диверсификация - правительству следует четко определиться, в какие отрасли направлять наибольшие инвестиции, а в какие нет, считают эксперты.

Экспертиза
Унгуряну: в Молдове можно создать новые рабочие места с хорошими зарплатами

В Молдове давно пора разработать стратегию, согласно которой определить сектора, наиболее нуждающиеся в инвестициях. Ряд отраслей национальной экономики нуждаются в срочных мерах по восстановлению, именно поэтому средства, приходящие в республику в виде грантов и кредитов, необходимо направить на их развитие, не забывая при этом поддерживать и те направления, которые идут в авангарде национального хозяйства страны. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

Здание старого храма, архивное фото.
© Sputnik
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"Государство должно создавать условия для иностранных инвесторов по целому ряду отраслей. Прежде всего - это те направления в экономике страны, которые пока, к сожалению, не приносят большую прибыль. Правительство должно понять, в какие сферы допускать инвестиции, а в какие - нет, чтобы крупный капитал не задавил малые предприятия, существующие в конкретной отрасли экономики", - сказал собеседник. 

Одним из направлений, наиболее требующих инвестиций, являются сектор возобновляемых источников энергии, уверен Унгурыну. По его словам, еще одной из отраслей, которую необходимо развивать, является переработка твердых бытовых отходов, которые уже не первое десятилетие наносят вред экологии страны.

"Правильное вложение инвестиций приведет к созданию конкурентоспособной экономики, гарантированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Не надо зацикливаться на развитии экономики только Кишинева и Бельц, а обратить внимание и на регионы страны", - заявил эксперт.

Лишь через такие методы кабмин сможет уберечь от исчезания села страны, предотвратить массовый отток населения из провинции, резюмировал Унгуряну.

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Теги:
инвестиции, Молдова, экономика


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