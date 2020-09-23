Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами

Прошлая президентская кампания была насыщенной, обществу не раз представляли ряд острых фактов о жизни и работе кандидатов, произойдет ли подобный сценарий в нынешнем году - ответ дал политический аналитик.

Экспертиза Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами

Возможно, ближе к 1 ноября, в Молдове появятся компроматы на ряд политических конкурентов, баллотирующихся на пост главы государства, но они не будут носить разоблачающего характера, способного пошатнуть рейтинг кого-либо из них. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"В последнее время лишь слышим угрозы от некоторых кандидатов, что они опубликуют подобные материалы. Однако то, что все граждане Молдовы видели ранее в 2020 году, не особенно впечатляет. В целом, во время избирательной кампании компрометирующие материалы не имеют того эффекта, не приводят авторов таких публикаций к желаемому результату", - сказал Чуря.

По мнению эксперта, для того, чтобы реально информационные материалы соответствующего содержания подействовали должным образом, они должны быть поистине сенсационными, иметь под собой доказательную базу, а не основываться лишь на домыслах и гипотезах, судя по фрагментам видеоролика или по каким-то фотографиям.

"Это должна быть "информационная бомба", чтобы повлиять на электоральный рейтинг одного из кандидатов. Но в последнее время я не видел материалов, которые могли бы привести к такому результату", - добавил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Президентские выборы в Молдове: какие сюрпризы ждут кандидатов

Сегодня молдавские политики научились действовать осторожно и в публичных высказываниях, и в телефонных беседах, и в личном общении с друзьями и знакомыми, поэтому собрать на кого-то из них очерняющий репутацию материал сейчас очень сложно, резюмировал Чуря.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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