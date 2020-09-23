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Роман Михэеш, архивное фото.
© Sputnik / Victor Iovv

Михэеш: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200923/31760816/mikheesh-v-moldove-mogut-proyti-dosrochnye-parlamentskie-vybory.html

Сейчас молдавские политики заняты президентской кампанией, 1 ноября гражданам предстоит избрать главу государства, однако многих интересует вопрос: будет ли распущен нынешний парламент, и состоятся ли досрочные выборы в высший законодательный орган страны.

Экспертиза
Михэеш: в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

В республике есть высокая вероятность проведения досрочных выборов в парламент, это объясняется и позицией действующего главы государства Игоря Додона, и политической конструкцией, которая сформировалась вокруг него, - кабинет министров во главе с Ионом Кику, руководство высшего законодательного органа в лице спикера Зинаиды Гречаной, лояльной фракции социалистов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик Роман Михэеш. 

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Досрочные парламентские выборы интересны президенту Додону, через них он может решить сразу несколько вопросов. С другой стороны, эти выборы выгодны и лидеру PAS Майе Санду. Таким образом, она может убрать с политического поля страны партию во главе с Андреем Нэстасе. Между ними существуют весомые разногласия, и здесь выживет сильнейший", - подчеркнул эксперт. 

Михэеш настаивает: некоторым парламентским партиям эти выборы невыгодны, среди них аналитик назвал политическое формирование "Шор", блок Pro Moldova, для них с тактической точки зрения отсрочка наиболее приемлема. Для раскрутки на политическом поле страны им, по мнению аналитика, необходимо, как минимум, полтора-два года. 

"В целом, нынешний состав парламента, потерял репрезентативность, уважение к себе со стороны граждан. Этот парламент был избран еще при Владе Плахотнюке по смешанной системе. Практически - это его креатура", - отметил аналитик.

За год ситуация в стране кардинально изменилась, переизбрание парламента позволит вернуть депутатам уважение народа, оздоровить политический класс республики, считает собеседник. Идеальным сроком для досрочных парламентских выборов Михэеш назвал март-апрель следующего года. 

Нынешний состав высшего законодательного органа страны граждане избрали в феврале 2019 года, очередные выборы, с учетом, что парламент завершит свой мандат, могут пройти в марте 2023.

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Теги:
досрочные выборы, Молдова, парламент, выборы


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