Бусуйок: какой сектор экономики наиболее пострадал в Молдове при пандемии

Значительное число компаний в Молдове обанкротились и прекратили свое существование, другие пытаются выжить после нескольких месяцев вынужденного простоя, вызванного распространением коронавируса нового типа.

Экспертиза Бусуйок: эти компании наиболее пострадали в Молдове при пандемии

Лишь немногие фирмы адаптировались в республике к работе в условиях карантина, иные не смогли выдержать испытания и прекратили свое существование, комиссия, созданная при премьер-министре страны, сейчас подсчитывает убытки, однако определенно можно констатировать, что среди самых пострадавших - предприятия сектора HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения). Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала исполнительный директор Альянса малого и среднего бизнеса Лилиана Бусуйок.

"Сейчас мы создаем интерактивную карту, которая в реальном режиме будет показывать подробную информацию о состоянии малых и средних предприятий в стране. Наши сотрудники регулярно обзванивают небольшие компании по стране, узнают, сколько людей приняли на работу или сократили, насколько урезан уставный капитал, упали продажи", - рассказала Бусуйок.

Такой инструмент, как интерактивная карта, по словам собеседницы, позволит кабинету министров республики более эффективно работать с малым и средним бизнесом, знать о ситуации в каждой из компаний, в каждой из отраслей развития экономики, анализируя систематизированную информацию.

"Наиболее пострадали рестораторы и владельцы отелей, организаторы культурно-развлекательных мероприятий. Мы посетили бизнес-инкубатор в Сынджерейском районе, где с грустью констатировали, что многие малые предприятия закрылись", - подчеркнула Бусуйок.

К сожалению, добавила собеседница, не выдержали испытания ограничениями и многие швейные производства в районах страны, а некоторые вынуждены были значительно сократить число сотрудников, в ряде компаний осталось по одному-два закройщика.

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