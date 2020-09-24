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Виктор Котруцэ.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Котруцэ: Молдове грозит катастрофа, но ее можно избежать

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки, которые многие граждане Молдовы выбрасывают на стихийных мусорных свалках вблизи своих сел, через 5-10 лет могут привести страну к экологической катастрофе. Специалист рассказал, как решить вопрос.

Экспертиза
Котруцэ: в Молдове может произойти катастрофа, расскажу, как ее избежать

Власти республики уже всерьез занялись проблемой загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, в частности, - запретили продажу и использование в супермаркетах и магазинах пластиковых пакетов, вместо которых покупателям продают более дорогие, но менее опасные, подверженные разложению. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эколог Виктор Котруцэ. 

Пластиковая посуда на ярком фоне
© Fotolia / Laboko
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"Первый шаг сделан, думаю, что со временем пластик исчезнет из жизни граждан страны. Думаю, что вопрос надо решать на национальном уровне, в соответствии с единой республиканской программой. Уже сейчас в Кишиневе и ряде других городов страны есть специальные контейнеры для пластика. Это - первые шаги, но со временем такой подход позволит решить проблему", - отметил эколог. 

Специалист уверен: образовательная программа, постоянная социальная реклама в молдавских СМИ позволят сломать стереотипы и заставить население Молдовы более ответственно относиться к сохранению природы, не загрязняя ее такой опасной субстанцией, как пластик. 

"Роль правительства заключается, в том числе - в поиске средств на сбор и утилизацию пластиковых отходов. Их необходимо собирать по всей стране", - рассказал Котруцэ.

Когда гражданин каждый день будет слышать информацию о важности сортировки мусора, когда на уровне всей страны будут установлены отдельные контейнеры для сбора пластика, бумаги, стекла, органических отходов, тогда в корне удастся переломить ситуацию, подытожил эколог.

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Теги:
Молдова, экология, природа, отходы


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