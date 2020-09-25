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Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco

Чебан: расскажу, когда и как построим в Кишиневе кольцевую автодорогу

Экспертиза
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Тема:
События Кишинева (74)
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Sputnik Молдова
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В примэрии муниципия Кишинев разрабатывают долгосрочную стратегию развития города, в нее вписывается и проект по строительству объездной автотрассы, которая значительно позволила бы разгрузить город от "пробок".

Экспертиза
Чебан: расскажу, когда и как построим в Кишиневе кольцевую автодорогу

Проект по строительству автомобильного кольца вокруг Кишинева необходим, однако самостоятельно власти города не могут финансово осилить такую амбициозную цель, поэтому диалог о поиске необходимых средств ведется, как с главой правительства, так и с президентом страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Этот проект выходит за рамки властей города. Мне известно, что по инициативе Игоря Додона направлены запросы во все финансовые институты, ведутся переговоры, которые, уверен, увенчаются успехом, а затем начнутся строительные работы. У нас есть поэтапный проект строительства такой дороги", - сказал собеседник.
Ремонт дорог. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
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По словам столичного градоначальника, муниципалитет способен выделить средства на участок строительства между пригородными поселками Колоница и Сынджера с выходами на улицы Индустриальную и Гура Быкулуй. Проект Чебан назвал дорогостоящим, предусматривающим прокладывание четырехполосной дороги, которая связала бы все сектора главного города страны и ряд сел, входящих в состав муниципия.

Первый проект, имеющейся у столичных властей, предполагает создание 67-километровой дороги, второй рассчитан на "кольцо" в 120 километров. Сегодня пропускная способность кишиневских трасс рассчитана на 100 тысяч автомобилей, а фактически постоянно находятся в городе около 400 тысяч машин.

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Тема:
События Кишинева (74)

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Теги:
Кольцевая дорога, строительство, дорога, Кишинев


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