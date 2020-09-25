Ионицэ: Молдова может разбогатеть - надо лишь развивать эти направления

При развитии всего нескольких отраслей экономики в течение длительного периода республика может постепенно подниматься с колен, уверен эксперт.

Экспертиза Ионицэ: Молдова может разбогатеть - надо лишь развивать эти направления

В развитии национальной экономики властям страны необходимо сконцентрироваться на секторах международных грузовых перевозок, информационных технологий, разработки софтов и приложений, новых подходах в модернизации сельского хозяйства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ.

"Скрытой передовой отраслью молдавской экономики я могу назвать именно международные перевозки грузов. Это направление приносит порядка 450 миллионов долларов ежегодно. Такая сумма, как минимум, в два раза больше, чем показатели заработка по другим бизнес-направлениям ", - заявил собеседник.

Следующим приоритетным сектором для развития национального хозяйства Молдовы может стать именно IT-сектор, прибыль которого к концу 2020 года составит около 200 миллионов долларов.

“У нас еще остались классные специалисты в этом направлении. Мы будем врагами своего народа, если не придадим импульс в развитии по этому направлению”, - отметил Ионицэ.

Что касается ориентации на то, что Молдова – сельскохозяйственная страна, с этим можно согласиться, считают экономические эксперты, - но с большими оговорками. С применением высоких современных технологий через 10 лет потенциал роста агропроизводства может составить до 20 процентов от нынешних объемов.

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