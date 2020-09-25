17:08 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Вячеслав Ионицэ.
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: Молдова может разбогатеть - надо лишь развивать эти направления

Экспертиза
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200925/31792679/ionitse-moldova-mozhet-razbogatet-nado-lish-razvivat-eti-napravleniya.html

При развитии всего нескольких отраслей экономики в течение длительного периода республика может постепенно подниматься с колен, уверен эксперт.

Экспертиза
Ионицэ: Молдова может разбогатеть - надо лишь развивать эти направления

В развитии национальной экономики властям страны необходимо сконцентрироваться на секторах международных грузовых перевозок, информационных технологий, разработки софтов и приложений, новых подходах в модернизации сельского хозяйства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ. 

"Скрытой передовой отраслью молдавской экономики я могу назвать именно международные перевозки грузов. Это направление приносит порядка 450 миллионов долларов ежегодно. Такая сумма, как минимум, в два раза больше, чем показатели заработка по другим бизнес-направлениям ", - заявил собеседник.

Следующим приоритетным сектором для развития национального хозяйства Молдовы может стать именно IT-сектор, прибыль которого к концу 2020 года составит около 200 миллионов долларов.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Рейтинг зарплат в Молдове: у кого самый большой заработок

“У нас еще остались классные специалисты в этом направлении. Мы будем врагами своего народа, если не придадим импульс в развитии по этому направлению”, - отметил Ионицэ.

Что касается ориентации на то, что Молдова – сельскохозяйственная страна, с этим можно согласиться, считают экономические эксперты, - но с большими оговорками. С применением высоких современных технологий через 10 лет потенциал роста агропроизводства может составить до 20 процентов от нынешних объемов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Олег Тырсынэ - о важности ореховых культур для молдавской экономики
Выздоровеет ли мировая экономика после COVID-19 - прогноз эксперта ВБ
Бусуйок: какой сектор экономики наиболее пострадал в Молдове при пандемии
Теги:
экономика, развитие, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться