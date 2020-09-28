Волницкий: выборы президента Молдовы будут специфическими, и вот почему

В первом туре выборов главы государства, который состоится 1 ноября текущего года, многие кандидаты могут набрать неплохие проценты голосов избирателей, однако наибольшей поддержкой электората заручатся лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду и действующий президент Игорь Додон, которые, по всей видимости, выйдут во второй тур. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Игорь Волницкий.
"Эпидемиологическая ситуация в стране сильно повлияет на явку на предстоящих выборах, именно в этом будет состоять их специфика. Прогнозирую, что явка на выборы будет очень низкой. Многие будут руководствоваться инстинктом самосохранения, это станет решающим фактором неявки", - уточнил собеседник.
Хотя интригой Волницкий назвал проявление политического абсентеизма: аналитику пока непонятно, на каком фланге будет наблюдаться наименьшая активность избирателей - на левом или на правом. Если обращаться к избирательным кампаниям минувших лет, как правило, наиболее активными и ответственными были избиратели, симпатизирующие левоцентристским партиям.
Низкая явка может привести к тому, что уже в первом туре может определиться победитель, уверен Волницкий, решающим фактором станет ответственность избирателей потенциальных лидеров президентской "гонки" - Санду и Додона - кто из них наиболее проявит страх перед опасностью заражения коронавирусом.
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября. Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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