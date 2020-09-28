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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: выборы президента Молдовы будут специфическими, и вот почему

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200928/31792836/volnitskiy-vybory-prezidenta-moldovy-budut-spetsificheskimi-i-vot-pochemu.html

Политический аналитик рассказал о том, чем кампания по выборам главы государства в нынешнем году будет отличаться от той, за которой граждане имели возможность наблюдать в 2016-ом.

Экспертиза
Волницкий: выборы президента Молдовы будут специфическими, и вот - почему

В первом туре выборов главы государства, который состоится 1 ноября текущего года, многие кандидаты могут набрать неплохие проценты голосов избирателей, однако наибольшей поддержкой электората заручатся лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду и действующий президент Игорь Додон, которые, по всей видимости, выйдут во второй тур. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Игорь Волницкий. 

"Эпидемиологическая ситуация в стране сильно повлияет на явку на предстоящих выборах, именно в этом будет состоять их специфика. Прогнозирую, что явка на выборы будет очень низкой. Многие будут руководствоваться инстинктом самосохранения, это станет решающим фактором неявки", - уточнил собеседник.
Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
ОБСЕ открыла миссию по наблюдению за выборами в Молдове

Хотя интригой Волницкий назвал проявление политического абсентеизма: аналитику пока непонятно, на каком фланге будет наблюдаться наименьшая активность избирателей - на левом или на правом. Если обращаться к избирательным кампаниям минувших лет, как правило, наиболее активными и ответственными были избиратели, симпатизирующие левоцентристским партиям.

Низкая явка может привести к тому, что уже в первом туре может определиться победитель, уверен Волницкий, решающим фактором станет ответственность избирателей потенциальных лидеров президентской "гонки" - Санду и Додона - кто из них наиболее проявит страх перед опасностью заражения коронавирусом.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября. Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Теги:
Молдова, президент, выборы


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