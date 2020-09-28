Сопивник: расскажу об ошибках тех, кто затеял предпродажный евроремонт в Молдове

Многие граждане страны, которые вкладывают значительные суммы в модернизацию своей квартиры по европейским стандартам в надежде ее продать подороже - ошибаются, утверждает эксперт, из потраченных денег окупятся лишь 20-25 процентов.

Экспертиза Сопивник: расскажу об ошибках тех, кто делает евроремонт в Молдове

Многие жители страны и не подозревают, насколько ошибаются, инвестируя большинство имеющихся у них денег в проведение ремонта в квартире советского времени постройки. Они рассчитывают, что наравне с комфортом, получат долгосрочное вложение средств, обеспечивающее их сохранность, но все это - распространенный стереотип, не более. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области купли-продажи недвижимости Илья Сопивник.

"При продаже такой модернизированной квартиры, к примеру - 143 серии, если окупится 30 процентов от инвестированных в модернизацию инвестиций, - это хорошо", - рассказал собеседник.

Многие из тех граждан страны, которые планируют купить квартиру на вторичном рынке жилья в многоэтажных домах советского периода постройки, вкладывают средства в само помещение, заранее планируя провести там ремонт в соответствии со своим вкусом и предпочтениями, а готовый вариант, пусть даже сравнительно комфортный для жилья, многим просто может не понравиться, уверен эксперт.

Сопивник настаивает: достаточно редко новый владелец квартиры может позволить себе лишь незначительную модернизацию купленного жилища, не вкладывая больших средств в его преобразования.

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