17:59 28 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.86
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Илья Сопивник.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Сопивник: расскажу об ошибках тех, кто затеял предпродажный евроремонт в Молдове

Экспертиза
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/17/31780136.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200928/31832524/sopivnik-rasskazhu-ob-oshibkakh-tekh-kto-delaet-evroremont-v-moldove.html

Многие граждане страны, которые вкладывают значительные суммы в модернизацию своей квартиры по европейским стандартам в надежде ее продать подороже - ошибаются, утверждает эксперт, из потраченных денег окупятся лишь 20-25 процентов.

Экспертиза
Сопивник: расскажу об ошибках тех, кто делает евроремонт в Молдове

Многие жители страны и не подозревают, насколько ошибаются, инвестируя большинство имеющихся у них денег в проведение ремонта в квартире советского времени постройки. Они рассчитывают, что наравне с комфортом, получат долгосрочное вложение средств, обеспечивающее их сохранность, но все это - распространенный стереотип, не более. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области купли-продажи недвижимости Илья Сопивник. 

"При продаже такой модернизированной квартиры, к примеру - 143 серии, если окупится 30 процентов от инвестированных в модернизацию инвестиций, - это хорошо", - рассказал собеседник.

Николай Остафейчук
© Facebook / Nicolai Ostafeiciuc
Остафийчук: есть несколько причин обвала цен на квартиры в Молдове
Многие из тех граждан страны, которые планируют купить квартиру на вторичном рынке жилья в многоэтажных домах советского периода постройки, вкладывают средства в само помещение, заранее планируя провести там ремонт в соответствии со своим вкусом и предпочтениями, а готовый вариант, пусть даже сравнительно комфортный для жилья, многим просто может не понравиться, уверен эксперт. 

Сопивник настаивает: достаточно редко новый владелец квартиры может позволить себе лишь незначительную модернизацию купленного жилища, не вкладывая больших средств в его преобразования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рынок жилья в Молдове после пандемии: упадут ли цены на покупку квартир
Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Теги:
продажа, недвижимость, квартиры, ремонт


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ.
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться