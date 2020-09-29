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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: почему молдавские политики боятся графы "против всех" в бюллетенях

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200929/31834569/kuznetsov-moldavskie-politiki-boyatsya-grafy-protiv-vsekh-v-byulletenyakh.html

Эксперт объяснил причины политического абсентеизма у некоторых граждан страны, а также рассказал, почему политический класс страны не обновляется уже много лет подряд.

Экспертиза
Кузнецов: почему молдавские политики боятся графы "против всех" в бюллетенях

Даже в Советском Союзе идущий на выборы гражданин, фактически не имевший в списке альтернативных кандидатов, кроме выдвиженцев от КПСС, мог проголосовать против, в молдавских бюллетенях пункта "Против всех" давно нет. Политический аналитик Александр Кузнецов в эфире студии Sputnik Молдова объяснил, почему так произошло. 

"Молдавские политики боятся появления такой графы, потому что у них нет четкого плана действий, если порядка 30-35 процентов избирателей проголосуют соответствующим образом. Если так случится, возникнет необходимость в оздоровлении политического класса страны, как такового, появления альтернативных кандидатов", - рассказал собеседник.
Выборы президента Молдовы 2016
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если ввести поправки в законодательство и включить такой пункт в бюллетени на выборах всех уровней, у народа, как у суверена, появился бы дополнительный козырь, позволяющий напрямую указывать политикам о необходимости выстраивания более правильной стратегии, демонстрировавший, что их действия неверны, добавил эксперт. 

Политолог настаивает: на данный момент на верхушке молдавского политического "Олимпа" нет других кандидатов, свежих лиц, и даже если бы графа "Против всех" была бы введена в бюллетени, возник бы вопрос: а за кого голосовать, в принципе.

"С другой стороны, видно, что молдавские политики все же стремятся провести преобразования в жизни страны. Многие граждане готовы проголосовать за их программы, но тут все зависит от региона", - добавил Кузнецов.

Традиционно, избиратели северных и ряда южных районов (АТО Гагауз-Ери, Басарабяска, Тараклия - ред.) страны голосуют за кандидатов, которые заявляют о необходимости развития отношений с Россией и странами ЕАЭС, их - наибольшее число. Далее следуют сторонники сближения с ЕС, которые, преимущественно, проживают в центре и западных районах Молдовы - их меньше. 

"Однако кандидатом, который объединил бы весь народ, был бы тот, кnj выступал бы за некий баланс, найдя идею, способную сплотить народ", - резюмировал Кузнецов. 
Майя Санду.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Многие эксперты сходятся во мнении, что президентские выборы в этом году будут несколько отличаться от предыдущих голосований. По мнению некоторых аналитиков, эпидемиологическая ситуация в Молдове негативным образом скажется на активности избирателей. Высказываются опасения, что граждане из-за риска заражения предпочтут остаться дома, а к урнам для голосования выйдет лишь малая доля электората.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Теги:
избирательные бюллетени, бюллетени, Молдова, президент, выборы


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