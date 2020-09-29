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Олег Кожокару, архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca

Кожокару: как наказывают молдавских водителей за превышение скорости

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200929/31835240/kozhokaru-kak-nakazyvayut-moldavskikh-voditeley-za-prevyshenie-skorosti.html

Превышение допустимых скоростных ограничений со стороны многих молдавских автолюбителей приводит к трагедиям на трассах, эксперт рассказал, через применение каких мер можно было бы этого избежать.

Экспертиза
Кожокару: как наказывают молдавских водителей за превышение скорости

Статистика Инспектората общественной безопасности показывает: в текущем году за превышение скорости в республике были оштрафованы свыше 100 тысяч автовладельцев. В государственный бюджет Молдовы поступили значительные денежные суммы. 

"С одной стороны, это - неплохо, но водители должны помнить, что при превышении скорости в разы возрастают ситуации риска на дорогах. Если сравнивать последствия ДТП, произошедшего на скорости в 50-60 км/ч и при 100-120 км/ч, - разница колоссальная", - об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Союза автоводителей республики Олег Кожокару.
Авария при въезде в Каушаны
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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В большинстве стран СНГ и Европы максимальная загородная скорость составляет 90 км/ч, именно такой режим считается оптимальным, однако во Франции отказались от этих норм. В 2019 году там ограничили скоростной порог до 80 км/ч. И такая мера принесла свои результаты - в 2020-м аварийность на дорогах у них снизилась на 7 процентов. 

"Власти нашей республики также не стоят на месте. На днях были приобретены пять новых радаров последнего поколения, которые позволят решать спорные моменты на трассе между автоводителем и полицейскими. Но каждый водитель должен сам проявлять сознательность и понимать, что скорость - не всегда хорошо, поплатиться можно не только деньгами, но и здоровьем", - сообщил эксперт.

В минувшие выходные дни в Молдове случились два ДТП, связанных с превышением скорости. Дорожно-транспортное происшествие близ села Петрешть под Унгенами напоминало сцену из остросюжетного фильма - микроавтобус модели Volksagen T-4, за рулем которого находился 42-летний водитель, на полной скорости вылетел с моста.

По неизвестным причинам водитель в считанные секунды потерял контроль за своим транспортным средством, это и привело к трагедии - микроватобус, прорвав металлическое ограждение, вылетел в канаву.

Во втором эпизоде молодой человек был доставлен в районную больницу Хынчешт после того, как на полной скорости вылетел на своем гоночном мотоцикле с моста близ села Немцень. 

Очевидцы утверждают: водитель мчался с такой скоростью, что пробил стальные перила моста, а сам летел несколько метров после столкновения.

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Теги:
нарушения, скорость, ДТП, Олег Кожокару, Кожокару


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