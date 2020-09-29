Виеру: вот причины, по которым жители Молдовы не доверяют судам

Наиболее не доверяют молдавские граждане уголовно-процессуальному судопроизводству в стране, на такое отношение повлияло расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы в 2014 году, как и другие громкие дела, по которым до сих пор не вынесен вердикт. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал адвокат, эксперт в области защиты прав человека Вадим Виеру.
"С 2010 года в республике активно говорят о реформировании отрасли юстиции, однако не упоминают о том, почему система правосудия в стране не функционирует так, как должно. Очень много бюджетных денег было потрачено на эту реформу, но граждане, налогоплательщики не чувствуют абсолютно никаких улучшений", - сказал эксперт.
Собеседник напомнил, что в рассуждениях о несправедливости выносимых судами решений часто апеллируют к фактам, когда за незначительную кражу дают несколько лет тюремного заключения, а за более тяжкие преступления ответчик выплачивает штраф и дело закрывают.
"Но есть и положительные изменения, которые, впрочем, больше коснулись рассмотрения гражданских исков. Что до уголовного делопроизводства, тут есть серьезны системные проблемы. Одних обвиняемых арестовывают и помещают под предварительный арест без достаточной доказательной базы, другие остаются на свободе", - отметил Виеру.
Собеседник добавил - несмотря на обещания генерального прокурора республики Александра Стояногло о том, что по экономическим делам подозреваемых не будут помещать под предварительное лишение свободы, это все же происходит.
Такие примеры и приводят к росту недоверия к юстиции Молдовы среди граждан, подытожил Виеру.
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