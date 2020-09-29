Виеру: вот причины, по которым жители Молдовы не доверяют судам

Эксперт проанализировал, почему жители республики год от года все меньше полагаются на систему молдавской юстиции, несмотря на то, что она прошла через ряд реформ.

Экспертиза Виеру: вот причины, по которым жители Молдовы не доверяют судам

Наиболее не доверяют молдавские граждане уголовно-процессуальному судопроизводству в стране, на такое отношение повлияло расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы в 2014 году, как и другие громкие дела, по которым до сих пор не вынесен вердикт. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал адвокат, эксперт в области защиты прав человека Вадим Виеру.

"С 2010 года в республике активно говорят о реформировании отрасли юстиции, однако не упоминают о том, почему система правосудия в стране не функционирует так, как должно. Очень много бюджетных денег было потрачено на эту реформу, но граждане, налогоплательщики не чувствуют абсолютно никаких улучшений", - сказал эксперт.

Собеседник напомнил, что в рассуждениях о несправедливости выносимых судами решений часто апеллируют к фактам, когда за незначительную кражу дают несколько лет тюремного заключения, а за более тяжкие преступления ответчик выплачивает штраф и дело закрывают.

"Но есть и положительные изменения, которые, впрочем, больше коснулись рассмотрения гражданских исков. Что до уголовного делопроизводства, тут есть серьезны системные проблемы. Одних обвиняемых арестовывают и помещают под предварительный арест без достаточной доказательной базы, другие остаются на свободе", - отметил Виеру.

Собеседник добавил - несмотря на обещания генерального прокурора республики Александра Стояногло о том, что по экономическим делам подозреваемых не будут помещать под предварительное лишение свободы, это все же происходит.

Такие примеры и приводят к росту недоверия к юстиции Молдовы среди граждан, подытожил Виеру.

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