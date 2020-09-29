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Борис Боинчан.
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova

Боинчан: аграрии из Молдовы могут разбогатеть и экспортировать товар в Париж

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В советские времена в республике была развита отрасль производства эфирных ароматических масел, которые активно продавали на экспорт, сейчас ее также можно восстановить, но нужна помощь государства, считает эксперт.

Экспертиза
Боинчан: аграрии из Молдовы могут разбогатеть и экспортировать товар в Париж

В Молдове можно возродить отрасль производства экстрактов лаванды, розы, укропа, шалфея, кориандра и других растений, эта продукция с высокой добавленной стоимостью пользуется большим спросом в странах Западной Европы, в том числе во Франции, а отечественные аграрии, которые занимаются выращиванием таких культур, в перспективе могут неплохо зарабатывать. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова озвучил исполнительный директор Института "Селекция" (город Бельцы) Борис Боинчан.

"В городе Рышканы в советские времена был сельскохозяйственный техникум, готовивший специалистов для производства эфиромасличных растений. Сегодня в Молдове сохранилась материально-техническая и научная база для возрождения этой отрасли сельского хозяйства. Ее важно не растерять, а правительство должно помочь в развитии этого перспективного направления", - сказал эксперт.

В республике есть образцы эфиромасличных культур, которые дают наиболее хороший урожай на молдавских почвах, все они хранятся в одной из лабораторий Института генетики, физиологии и защиты растений при Академии Наук, добавил собеседник.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По его мнению, именно сейчас, пока последние ученые, которые могут сказать свое весомое слово в возрождении этой перспективной отрасли сельского хозяйства, не уехали, надо обратить повышенное внимание на ее реанимирование. 

"Нам надо сделать акцент не только на производство эфирных масел, но и семенного материала по зерновым, продукции животноводства - товаров с повышенной стоимостью", - уточнил Боинчан. 

Молдова должна максимально развивать именно такие экспортные направления, а не концентрироваться лишь на импорте и сфере услуг, тогда национальная экономика получит шанс вдохнуть полной грудью, подытожил собеседник.

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Теги:
заработок, Молдова, аграрии


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