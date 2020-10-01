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Сергей Глазьев.
© Sputnik / Сергей Пятаков

Глазьев: Молдова - важнейший партнер Евразийского Экономического Союза

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В среду проходит Молдо-Российский экономический форум, который из-за пандемии проводится онлайн, как должно развиваться сотрудничество между двумя странами - ответ дал член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Экспертиза
Глазьев: Молдова - важнейший партнер Евразийского Экономического Союза

Государства Евразийского Экономического Союза, равно, как и Молдова, проходят через непростой этап, когда в мире идет сокращение товарооборота между странами, он упал, в среднем, на треть из-за ограничений, связанных с коронавирусом нового типа. Об этом заявил Сергей Глазьев, выступая на онлайн-заседании Молдо-Российского экономического форума, проходящего 1 октября.

"Тем не менее взаимная торговля между странами ЕАЭС продолжается и развивается. Молдова для нас - важнейший партнер. В 2017 году страна стала наблюдателем в ЕАЭС, а 2019 год мы завершили с очень хорошими показателями товарооборота. Он увеличился почти на треть", - сказал Глазьев.
Юлиана Дрэгэлин.
© Sputnik / Osmatesco
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По его словам, на данном этапе власти Молдовы и административные орган ЕАЭС должны сохранить конструктивные наработки в сотрудничестве, иметь четкое видение того, как наращивать объемы взаимной торговли. Благодаря режиму свободной торговли Молдова может быть представлена на рынках Евразийского Экономического Союза с гораздо большим спектром товаров и продукции, добавил Глазьев. 

"Эта возможность для Молдовы должна содержаться в стратегии Евразийской интеграции до 2025 года. Главы государств ЕАЭС одобрили этот документ, в целом. Сегодня мы занимаемся планированием мер и механизмов по развитию евразийской экономической интеграции", - уточнил член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Молдо-Российский экономический форум масштабно прошел осенью минувшего года в Кишиневе, тогда в его работе приняли участие официальные лица двух стран, партнеры Молдовы по СНГ, сотни предпринимателей и руководителей предприятий и торгово-промышленных регионов РФ.

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Теги:
экономика, гумсотрудничество, Россия, Молдова


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