Пержу: расскажу, сколько фруктов отправит Молдова на рынки России

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу рассказал, как засуха и неурожай отразятся на экспортных поставках плодоовощной продукции из Молдовы на рынки регионов Российской Федерации.

Экспертиза Пержу: расскажу, сколько фруктов отправит Молдова на рынки России

Несмотря на то, что сектор плодоовощного производства пострадал от засухи, хотя не так, как остальные отрасли сельского хозяйства страны, молдавские экспортеры фруктов не только не сократят в нынешнем сезоне поставки на российский рынок, но и постараются их увеличить. Об этом в комментарии для студии Sputnik Молдова заявил глава Минсельхоза Ион Пержу.

"В прошлом году урожай яблок в стране составил 223 тысячи тонн, из которых 98% были отправлены на экспорт в Россию. По столовому винограду и другим культурам мы тоже наблюдали такие значительные показатели. В этом году объемы не будут сокращены", - сказал министр. © Sputnik / Osmatesco Дрэгэлин: у Молдовы есть шансы стать экономическим мостом между ЕС и ЕАЭС

Чиновник поблагодарил российский партнеров за стремление к наращиванию сотрудничества и отметил, что на данном этапе из Молдовы свою плодоовощную продукцию могут поставлять на рынки РФ 303 аграрных хозяйства. Также ведутся переговоры по расширению экспорта молдавской винодельческой продукции в крупные города России. На сегодняшний день 26 винзаводов республики располагают такой возможностью.

В условиях пандемии коронавируса существенно снизились темпы экономического развития во всем мире, упало потребление, сократилась занятость. Один из наиболее эффективных путей преодоления кризиса и сохранения стабильности - развитие экономического сотрудничества на постсоветском пространстве.

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