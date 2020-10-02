09:16 02 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (142)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201002/31882041/ciurea-pochemu-sandu-i-chleny-ee-partii-zayavlyayut-o-falsifikatsiyakh-na-vyborakh.html

До выборов главы государства еще месяц, а в стане правых партий уже слышны рассуждения о подтасовках, которые возможны при подсчете голосов - политический аналитик озвучил свои версии возникновения таких деклараций.

Экспертиза
Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

Есть два объяснения заявлениям правых политиков в Молдове о возможных фальсификациях на выборах 1 ноября. Первое из них - боязнь правой оппозиции проиграть эту электоральную гонку, поскольку стартовые позиции в ее начале у "проеропейцев" достаточно слабы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Говоря о фальсификациях, правые находят объяснение своему будущему проигрышу. Говоря о подтасовке результатов, обществу преподносится идея о том, что власть действует недемократично. Они могут делать это сознательно, чтобы организовать протесты после выборов", - сказал Чуря.

Аналитик отметил, что пока такой сценарий развития событий маловероятен, правая оппозиция раздроблена, а представители партий, составляющих ее, не могут найти общий язык. В таких условиях их заявления не следует рассматривать, как намек на организацию "майдана" в Кишиневе после оглашения результатов выборов, резюмировал эксперт.

В Молдове открылись избирательные участки.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Операция "Фальсификация" — какие ваши доказательства

Заявления о фальсификациях при утверждении числа избирательных участков за рубежом "лишены смысла", заявил в начале текущей недели президент Игорь Додон. Он подчеркнул, что члены ЦИК практически единогласно, восемь из девяти, проголосовали за утверждение числа избирательных участков за рубежом, в том числе и представители оппозиции.

В России будет открыто 17 участков, в то время как в Италии — 30, а в целом в ЕС — более 86 участков.

Ранее Санду заявляла о сознательной организации фальсификаций на выборах 1 ноября, однако до сих пор никаких доказательств в поддержку этих деклараций обществу представлено не было.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (142)

По теме

В Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента страны
Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами
Манипуляции в молдавских СМИ: каким источникам можно доверять перед выборами


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Первые добровольцы получили прививку от коронавируса
Видео: в Беларуси добровольцы получили прививку от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться