Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

До выборов главы государства еще месяц, а в стане правых партий уже слышны рассуждения о подтасовках, которые возможны при подсчете голосов - политический аналитик озвучил свои версии возникновения таких деклараций.

Экспертиза Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

Есть два объяснения заявлениям правых политиков в Молдове о возможных фальсификациях на выборах 1 ноября. Первое из них - боязнь правой оппозиции проиграть эту электоральную гонку, поскольку стартовые позиции в ее начале у "проеропейцев" достаточно слабы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Говоря о фальсификациях, правые находят объяснение своему будущему проигрышу. Говоря о подтасовке результатов, обществу преподносится идея о том, что власть действует недемократично. Они могут делать это сознательно, чтобы организовать протесты после выборов", - сказал Чуря.

Аналитик отметил, что пока такой сценарий развития событий маловероятен, правая оппозиция раздроблена, а представители партий, составляющих ее, не могут найти общий язык. В таких условиях их заявления не следует рассматривать, как намек на организацию "майдана" в Кишиневе после оглашения результатов выборов, резюмировал эксперт.

Заявления о фальсификациях при утверждении числа избирательных участков за рубежом "лишены смысла", заявил в начале текущей недели президент Игорь Додон. Он подчеркнул, что члены ЦИК практически единогласно, восемь из девяти, проголосовали за утверждение числа избирательных участков за рубежом, в том числе и представители оппозиции.

В России будет открыто 17 участков, в то время как в Италии — 30, а в целом в ЕС — более 86 участков.

Ранее Санду заявляла о сознательной организации фальсификаций на выборах 1 ноября, однако до сих пор никаких доказательств в поддержку этих деклараций обществу представлено не было.

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