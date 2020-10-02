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Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus.

Крылов: я знаю, кем станет Майя Санду после президентских выборов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Как будут развиваться отношения между двумя главными контркандидатами на выборах президента Игорем Додоном и Майей Санду после того, как станет известно имя нового главы государства - ответ на этот вопрос дал ветеран молдавской политики.

Экспертиза
Крылов: я знаю, кем станет Майя Санду после президентских выборов

Ключевым моментом и интригой в политической жизни страны станут взаимоотношения двух главных кандидатов на пост президента после выборов, от того, как сложится диалог между ними после волеизъявления народа, будет зависеть и судьба парламента страны - либо состоятся досрочное голосование по определению депутатов нового состава высшего законодательного органа, либо они смогут договориться. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Валентин Крылов. 

"Особо велика вероятность того, что Игорь Додон и Майя Санду встретятся во втором туре президентских выборов. Если победит Додон, скорее всего, он предложит кресло главы кабинета министров Санду. А ее поведение будет зависеть от команды из "вашингтонского обкома партии" - согласиться или отвергнуть", - сказал Крылов.
Майя Санду. Архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
Майя Санду официально зарегистрирована кандидатом на пост президента Молдовы

Если Санду даст согласие, вполне вероятны досрочные парламентские выборы, после которых в стенах высшего законодательного органа будет сформирована совершенно другая правящая коалиция, уверен собеседник. 

"Возможно, обойдутся и без досрочных выборов, но правящее большинство в парламенте все равно придется переформатировать", - резюмировал эксперт.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

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Теги:
премьер, Майя Санду, молдова, политика


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