Крылов: я знаю, кем станет Майя Санду после президентских выборов

Как будут развиваться отношения между двумя главными контркандидатами на выборах президента Игорем Додоном и Майей Санду после того, как станет известно имя нового главы государства - ответ на этот вопрос дал ветеран молдавской политики.

Экспертиза Крылов: я знаю, кем станет Майя Санду после президентских выборов

Ключевым моментом и интригой в политической жизни страны станут взаимоотношения двух главных кандидатов на пост президента после выборов, от того, как сложится диалог между ними после волеизъявления народа, будет зависеть и судьба парламента страны - либо состоятся досрочное голосование по определению депутатов нового состава высшего законодательного органа, либо они смогут договориться. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Валентин Крылов.

"Особо велика вероятность того, что Игорь Додон и Майя Санду встретятся во втором туре президентских выборов. Если победит Додон, скорее всего, он предложит кресло главы кабинета министров Санду. А ее поведение будет зависеть от команды из "вашингтонского обкома партии" - согласиться или отвергнуть", - сказал Крылов. © Sputnik / Rodion Proca Майя Санду официально зарегистрирована кандидатом на пост президента Молдовы

Если Санду даст согласие, вполне вероятны досрочные парламентские выборы, после которых в стенах высшего законодательного органа будет сформирована совершенно другая правящая коалиция, уверен собеседник.

"Возможно, обойдутся и без досрочных выборов, но правящее большинство в парламенте все равно придется переформатировать", - резюмировал эксперт.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

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