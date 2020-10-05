Виеру: как действовать в Молдове, когда у вас вымогают деньги

Многие из тех граждан Молдовы, которые задолжали фирмам-кредиторам и не в состоянии вовремя вернуть проценты, сталкиваются с "частными вымогателями", эксперт рассказал, как действовать, если в адрес гражданина поступают угрозы и имеют место факты шантажа.

Экспертиза Виеру: расскажу, как действовать в Молдове, когда у вас вымогают деньги

В Молдове очень распространены фирмы, предоставляющие быстрые кредиты гражданам. При наличии удостоверения личности такой займ может получить любой человек, но последствия в случае несвоевременного возврата денег по процентным ставкам могут быть самыми непредсказуемыми.

Многие жители Молдовы, которые не успели рассчитаться, сталкиваются с коллекторами, которые прибегают к незаконным методам возврата финансов должниками. В частности, некоторым поступают телефонные звонки с угрозами физической расправы, сообщения в социальных сетях такого же содержания. Из ряда вон выходящие случаи - когда коллекторы подстерегают гражданина у подъезда или даже у двери квартиры, чтобы "поговорить".

Юрист, адвокат Вадим Виеру, выступая в эфире студии Sputnik Молдова, рассказал, как поступать жителям страны, если они столкнулись с такими индивидами.

"Абсолютно незаконной является ситуация, когда при осуществлении частных коллекторских услуг используются нецензурные высказывания в адрес должника или даже угрозы. Шантаж вообще подпадает под статью Уголовного Кодекса. Даже если человек не может вернуть долг вовремя, но ему угрожают, он должен немедленно обратиться в полицию", - заявил Виеру. © Sputnik / Rodion Proca Если вам угрожают расправой коллекторы, требуя возместить долг

Эксперт порекомендовал гражданам, столкнувшимся с такими неприятностями в жизни, записывать телефонные звонки, фиксировать и не удалять сообщения в соцсетях и мессенджерах, в которых содержатся угрозы. Все это послужит доказательной базой для привлечения к ответственности людей, которые сознательно нарушают закон и нарушают общепринятые нормы общественного поведения.

Также, уверен правозащитник, в парламенте Молдовы должны быть приняты поправки в законодательство, которые бы четко регламентировали, как именно должны действовать частные коллекторские фирмы.

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