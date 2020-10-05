Сопивник: в Молдове есть опасные квартиранты, сдавая жилье, надо это знать

При сдаче жилья в аренду первым делом необходимо проверить, кто хочет поселиться на ваших квадратных метрах, собрать информацию об этих людях. А сделать это можно довольно просто, попросив телефонный номер предыдущего владельца недвижимости, у которого ранее жили квартиросъемщики, и позвонить, уточнив данные. Такой совет в эфире студии Sputnik Молдова дал Илья Сопивник - эксперт по рынку жилья.
"Также можно внимательно изучить странички в социальных сетях потенциальных соискателей жилья, если у вас есть общие друзья в онлайн-пространстве, следует поинтересоваться у них - владеют ли они какой-либо информацией об этих людях", - подчеркнул эксперт.© Sputnik / Мирослав Ротарь
Превентивные меры, предусмотрительность при сдаче в аренду недвижимости позволит избежать неприятных инцидентов, связанных с недобросовестностью квартиросъемщиков. В частности, не остаться в результате с накопленными долгами по коммунальным услугам.
"Эти советы, на первый взгляд, кажутся простыми, но именно они помогут сэкономить вам и время, и деньги, и нервы, что - немаловажно", - сказал собеседник.
Но наиболее надежным способом Сопивник назвал официальное заключение контракта с квартирантами, которое можно оформить в любом агентстве по недвижимости. В случае, когда квартира или дом сдаются в долгосрочную аренду, именно такой шаг позволит избежать нежелательных проблем. Особенно это касается Молдовы, многие граждане которой годами трудятся за рубежом, а свои жилища на родине сдают, чтобы получить дополнительный доход.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>