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Илья Сопивник.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Сопивник: в Молдове есть опасные квартиранты, сдавая жилье, надо это знать

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области недвижимости дал ряд рекомендаций гражданам республики о том, как максимально надежно сдать квартиру в аренду, и на какие факторы обращать внимание, чтобы не остаться с многомесячными долгами по коммунальным платежам.

Экспертиза
Сопивник: в Молдове есть опасные квартиранты, сдавая жилье, надо это знать

При сдаче жилья в аренду первым делом необходимо проверить, кто хочет поселиться на ваших квадратных метрах, собрать информацию об этих людях. А сделать это можно довольно просто, попросив телефонный номер предыдущего владельца недвижимости, у которого ранее жили квартиросъемщики, и позвонить, уточнив данные. Такой совет в эфире студии Sputnik Молдова дал Илья Сопивник - эксперт по рынку жилья. 

"Также можно внимательно изучить странички в социальных сетях потенциальных соискателей жилья, если у вас есть общие друзья в онлайн-пространстве, следует поинтересоваться у них - владеют ли они какой-либо информацией об этих людях", - подчеркнул эксперт.
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Превентивные меры, предусмотрительность при сдаче в аренду недвижимости позволит избежать неприятных инцидентов, связанных с недобросовестностью квартиросъемщиков. В частности, не остаться в результате с накопленными долгами по коммунальным услугам. 

"Эти советы, на первый взгляд, кажутся простыми, но именно они помогут сэкономить вам и время, и деньги, и нервы, что - немаловажно", - сказал собеседник.

Но наиболее надежным способом Сопивник назвал официальное заключение контракта с квартирантами, которое можно оформить в любом агентстве по недвижимости. В случае, когда квартира или дом сдаются в долгосрочную аренду, именно такой шаг позволит избежать нежелательных проблем. Особенно это касается Молдовы, многие граждане которой годами трудятся за рубежом, а свои жилища на родине сдают, чтобы получить дополнительный доход.

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Теги:
аренда, жилье, квартиранты, Кишинев, Молдова


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