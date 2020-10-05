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Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове

Гараба: кишиневцы дышат отравленным воздухом ежедневно - вот причины

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201005/31892921/garaba-kishinevtsy-dyshat-otravlennym-vozdukhom-ezhednevno-vot-prichiny.html

Эколог перечислил факторы, из-за которых в столице Молдовы атмосфера день ото дня переполнена вредоносными примесями.

Экспертиза
Гараба: кишиневцы дышат отравленным воздухом ежедневно - вот причины

Переизбыток автотранспорта на кишиневских улицах является главной причиной, по которой в городе воздух становится вредным для здоровой жизни, в 90 процентах случаев именно выхлопные газы составляют основную долю вредоносных выбросов в атмосферу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Кишиневского территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

По мнению собеседника, столица экстренно нуждается в разгрузке от огромного числа автомобилей. Одним из решений этой проблемы, по его мнению, стало бы строительство объездной кольцевой дороги. Также, как считает специалист, большим подспорьем стало бы введение запрета на въезд в Кишинев частного транспорта, в особенности автомобилей, произведенных более 20 лет назад. Их, считает собеседник, необходимо оставлять на специально оборудованных парковках на въездах в столицу, а владельцев призывать пользоваться общественным транспортом.

"По проекту Кишинев был рассчитан на 100 тысяч автомобилей, сейчас по улицам города ежедневно ездят порядка 400 тысяч машин. Нагрузка на экологическую среду столицы увеличена фактически в несколько раз. Ежегодно в Кишиневе на 3-4 процента растет объем вредных выбросов в атмосферу. За последние 25 лет он утроился, нет ни дня, чтобы мы дышали чистым воздухом", - заявил Гараба.

Специалист уверен: спасти экологическую ситуацию в городе могло бы массовое увеличение площадей, занятых зелеными насаждениями. Однако в этом направлении, наоборот, наблюдается обратное движение - многие лесопарковые зоны исчезают, за четверть века в большинстве из них возводили жилые кварталы и офисные здания.

Аннаслав Яковенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Яковенко: дышать чистым воздухом - наше право

"Эти факторы сказываются на всем в городе - и на здоровье населения, и на биоразнообразии, и на производительности труда. Отрицательное влияние загрязненного воздуха ощущается ежедневно. Хотелось бы, чтобы местные власти все же остановили вырубку деревьев в городе", - сказал эколог.

Частичным решением проблемы минимизации пагубного эффекта выхлопных газов для здоровья горожан стал бы постепенный переход большинства отечественных автомобилистов на экологичные транспортные средства. Сделать это в Молдове вряд ли получится быстро, но в стране открываются десятки зарядных станций для электромобилей, что уже дает возможность их владельцам чувствовать себя комфортно на дорогах республики.

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Теги:
жители, воздух, транспорт, Кишинев


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