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Олег Кожокару.
© Sputnik / Rodion Proca

Кожокару: многие молдавские водители дома - хамы, а за рубежом - паиньки

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201005/31893676/kozhokaru-mnogie-moldavskie-voditeli-khamy-doma.html

Эксперт проанализировал, почему на республиканских трассах многие автолюбители проявляют агрессивный стиль езды, а за границей строго соблюдают правила дорожного движения.

Экспертиза
Кожокару: многие молдавские водители - хамы дома, паиньки - за рубежом

Молдова нуждается в воспитании нового поколения интеллигентных шоферов, поскольку многие из нынешних водителей за рулем уже привыкли быть автохамами, которые могут любого "подрезать" на трассе или вовсе устроить разборки в стиле 90-х годов прошлого столетия, пуская в ход все доступные подручные средства - монтировки и биты, чтобы разобраться с обидчиком. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару. 

"Воспитанных водителей мы сможем лицезреть на дорогах страны через 15-20 лет, если уже сегодня займемся вопросом их профессиональной подготовки, знания правил дорожного движения. Что касается сегодняшних невоспитанных водителей, видимо, штрафы за нарушение правил у нас еще не такие большие, раз они позволяют себе подобные выходки на дороге", - заявил собеседник. 

Кишинев.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Примар Кишинева предупредил о штрафах: наказание коснется многих
Кожокару обратил внимание, что есть и "обратная сторона медали", - сотрудники патрульной полиции в ряде европейских стран утверждают, что граждане Молдовы на своих машинах за границей ведут себя предельно внимательно. Причина проста - штрафы за дорожные нарушения там - в разы больше тех, что предусмотрены отечественным законодательством.

В странах Европы порядка 95 процентов населения не позволяют себе агрессивных методов вождения, у нас же этот показатель - в районе 10 процентов. Кожокару назвал такие цифры "тревожными" и заявил о необходимости незамедлительного исправления ситуации.

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Теги:
Молдова, причины, агрессивное вождение, водители


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