Михэеш: Молдову ждет интересная и острая борьба на выборах президента

Экспертиза Михэеш: Молдову ждет интересная борьба на выборах президента

В Молдове однозначно состоится второй тур президентских выборов, в который выйдут представитель правоцентристской политической партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду и Игорь Додон, представляющий левоцентриский фланг, однако в течение октября перед первым туром в стране развернется настоящая борьба между всеми зарегистрированными кандидатами, которые постараются заручиться голосами как можно большего числа избирателей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Но у Додона и Санду будут серьезные соперники на участках политического поля, на котором они главенствуют. С Додоном в первом туре поборются Ренато Усаты и Виолетта Иванова, они оттянут незначительную часть электората у действующего главы государства. что не позволит ему выиграть с первого тура даже с учетом небольшой явки", - сказал Михэеш. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

По словам собеседника, Майе Санду придется постараться, она выиграет первый тур у своего оппонента Андрея Нэстасе с незначительным перевесом, однако во втором ей нужны гарантии того, что электорат лидера партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) в основной своей массе поддержит именно ее. Также Санду необходимо перетянуть на свою сторону небольшую по численности группу сторонников Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку, если Центризбирком зарегистрирует их кандидатуры.

"Нас ждет интенсивная борьба в первом туре, который будет интересен тем, сколько голосов получит каждый из кандидатов на должность главы государства. Это будет иметь значение для парламентских выборов, для определения тактики каждой из политических сил при избрании депутатов высшего законодательного органа страны следующего созыва", - резюмировал Михэеш.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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