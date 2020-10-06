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Ион Пержу, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пержу: в регионах России любят молдавские фрукты, и вот почему

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201006/31919069/perzhu-v-regionakh-russia-zhdut-postavok-moldavskikh-fruktov-i-vot-pochemu.html

Глава министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, почему в России ценят фрукты, поставляемые из нашей республики.

Экспертиза
Пержу: в регионах России любят молдавские фрукты, и вот почему

В правительстве Молдовы не раз говорили о необходимости наращивания экспорта плодоовощной продукции в регионы Российской Федерации, но в этом процессе все зависит и от российской стороны, кто выступит в качестве импортеров. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова рассказал глава Минсельхоза Ион Пержу. 

"Наши отечественные экспортеры сосредоточены, в основном, в поставках плодоовощной продукции в Москву и Санкт-Петербург. Но я был с рабочими поездками во многих регионах России, везде ждут нашу продукцию. Они ценят ее качество, а мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить этот спрос", - заявил Пержу.
Информационные технологии.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Министр также подчеркнул, что в частных беседах многие предприниматели из регионов РФ без стеснения называют молдавские фрукты "вкусом детства", но есть и новое поколение россиян, которые не помнят, какие персики, яблоки, сливы, абрикосы и виноград поставляли в советские времена. В отношении этой возрастной категории Пержу заявил о необходимости продвижения и рекламы плодоовощной продукции из нашей республики на российских рынках. 

Несмотря на то, что сектор плодоовощного производства пострадал от засухи, хотя не так, как остальные отрасли сельского хозяйства страны, молдавские экспортеры фруктов не только не сократят в нынешнем сезоне поставки на российский рынок, но и постараются их увеличить.

На данном этапе из Молдовы свою плодоовощную продукцию могут поставлять на рынки РФ 303 аграрных хозяйства. Также ведутся переговоры по расширению экспорта молдавской винодельческой продукции в крупные города России. На сегодняшний день 26 винзаводов республики располагают такой возможностью.

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Теги:
фрукты, экспорт, Молдова


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