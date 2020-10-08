Драгомирецкая: как подростков в Молдове вовлекают в преступный мир

Несовершеннолетние, живущие в городах страны, более подвержены опасности быть затянутыми в криминальную среду и стать ее частью, чем их сверстники из сельской местности, об этом рассказала представительница МВД Молдовы.

Экспертиза Драгомирецкая: расскажу, как подростков в Молдове вовлекают в преступный мир

Официальная статистика правоохранительных органов Молдовы показывает: из общего числа преступлений, совершаемых детьми и подростками, наибольшая часть происходит именно в городской среде, а в топе противоправных деяний - квартирные и уличные кражи. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала начальник отдела защиты детей Национального инспектората общественной безопасности Алена Драгомирецкая.

"Из 804 несовершеннолетних, привлеченных в нынешнем году в Молдове к ответственности, более 500 правонарушений - на совести городских жителей. Зачастую, подростков подталкивает к криминальным выходкам та среда, в которой они общаются, здесь свою негативную роль играет улица", - рассказала собеседница.

Также, по словам специалиста, огромное значение играет воспитание ребенка, не обязательно, чтобы потенциальный юный правонарушитель вырос в социально-неблагополучной семье. Многие преступные эпизоды наглядно демонстрируют, что часто фигурантами уголовных дел являются подростки из нормальных, обеспеченных семей, просто не получившие надлежащего внимания и заботы от родителей, выросшие разбалованными эгоистами, отрицающими нормы общественной морали.

"Имея почти все, они ищут новых ощущений, становятся частью компаний, которые негативно на них влияют, и через некоторое время попадают в преступную сеть, становясь ее составляющей частью", - отметила собеседница.

На долю сельских жителей в юном возрасте приходится незначительное число преступлений, поскольку там подростки, как правило, постоянно трудятся, помогают старшим, им попросту некогда думать о нарушении закона, они постоянно заняты. Более того, в селах люди хорошо знают друга, там действует общепринятые морально-нравственные нормы, свой уклад жизни, преступать который считается зазорным, добавила Драгомирецкая.

"В сельской местности фактор общественного порицания многое значит, в городе люди, живущие рядом, не знают друг друга, и эти моральные нормы просто не работают", - уточнила представительница МВД Молдовы.

Именно в отношении подростков, живущих в городской среде, нужен особый родительский пригляд, однако взрослые не должны становиться жесткими "цензорами" поступков своих детей, им следует постараться стать им настоящими друзьями, которым дети доверяют, тогда удастся избавить своих "чад" от совершения правонарушений, резюмировала специалист.

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