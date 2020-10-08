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Диана Оарза, архивное фото.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Оарза: медработники боятся COVID-19, я молюсь, выходя на работу

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Молдавские врачи и медсестры, ежедневно выполняющие свой профессиональный долг в стационарных медучреждениях страны, рискуют заразиться вирусом нового типа, подвергая этой опасности не только себя, но и самых близких людей.

Экспертиза
Оарза: медработники боятся COVID-19, я молюсь, выходя на работу

В медицинских учреждениях республики - много специалистов, которые испытывают страх и находятся в расстроенных чувствах из-за боязни инфицирования коронавирусом, но, тем не менее, они ежедневно стараются взять себя в руки и идти выполнять свои служебные обязанности. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала медсестра одного из столичных родильных домов Диана Оарза.

"Мы все равно должны двигаться вперед, понимая опасность эпидемической ситуации. Надо каждый день молиться и верить в Бога, сохранять позитивное настроение на работе и надеяться на лучшее. Каждый день, идя на работу, я боюсь не только за свое здоровье, но и за безопасность окружающих меня, самых близких людей", - рассказала собеседница.
Медсестра в 81 год стала добровольцем испытаний вакцины от коронавируса.
© Ruptly
Призвание и долг: 81-летняя медсестра - доброволец испытаний вакцины от COVID-19

Медработник рассказала, что ежедневно соблюдает нормы карантинной безопасности, регулярно носит защитную маску, но COVID-19 настолько коварен, что сложно предугадать, когда и кого он затронет, риску инфицирования подвержен каждый из тех, кто носит белый халат.

"Главное - не забывать, что в палатах лежат живые люди, к которым надо относиться с добротой, вниманием и любовью. В этом случае люди довольных, на их лицах улыбки, они выписываются с позитивным настроением, говоря "спасибо" и не веря в то, что такое отношение может быть в Молдове", - отметила Оарза. 

Медицинская сестра Диана Оарза в результате голосования, проведенного в муниципальных медучреждениях, была выбрана лучшим специалистом в своей категории в 2020 году. Диана гордится своим званием "Лучшая медсестра 2020", но при этом отмечает, что главное, что ее профессиональными заслугами довольны ее родные люди и, в первую очередь, мама.

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Теги:
страх, коронавирус, медработники


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