Фомина: преступники рассматривают граждан Молдовы как живой товар

Эксперт рассказала, какие уловки применяют трафиканты, как вовлекают граждан страны в свои преступные схемы, эксплуатируя их при осуществлении неоплачиваемой работы и оказании услуг интимного характера.

Экспертиза Фомина: преступники рассматривают граждан Молдовы как живой товар

Для Молдовы трафик людей остается одной из нерешенных проблем. Данные о том, через что прошли жертвы этих преступлений, ужасают.

Власти и гражданское общество предпринимают попытки искоренить эту криминальную практику. Но какова ситуация сегодня в Молдове с этой ужасной проблемой? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала главный аналитик международной организации "La Strada" Татьяна Фомина.

"Торговля людьми в современном мире может рассматриваться с разных точек зрения - и как социальное явление, и как преступление. Трафиканты не обращают внимание на положения Уголовного кодекса, для них это - способ наживы на своих же согражданах, бизнес-модель", - отметила собеседница. В Молдову экстрадировали подозреваемую в торговле людьми

Эксперт утверждает: сегодня преступники идут на шаг впереди положений уголовного законодательства страны, изобретая и применяя все новые феномены и способы вовлечения граждан Молдовы в свои схемы. Начиная с 2003 года в УК РМ шесть раз вносились изменения в статьи "Торговля людьми" и "Торговля детьми".

"Цели эксплуатации людей в преступных схемах, фигурантами которых часто являются граждане Молдовы, постоянно развиваются. Если в 2001 году в 99 процентах случаях речь шла о сексуальной эксплуатации молдавских девушек и женщин, сегодня это - и финансовый шантаж, когда людей вовлекают схемы, при которых они постоянно не могут рассчитаться по долгам", - уточнила эксперт.

Сегодня, говоря о проблеме людского трафика, уже преступниками применяется практика суррогатного материнства, насильственного донорства органов - список криминальных деяний расширяется год от года. Сейчас трафиканты используют методы манипуляции, когда человека эксплуатируют, запугивая его дискредитирующей информацией или другими методами.

По официальной статистике правоохранительных органов республики, за минувший 2019 год в Молдове было совершено 341 преступление, связанное с эксплуатацией граждан страны.

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