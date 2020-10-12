Крылов о том, как Плахотнюк влияет на ситуацию в Молдове

Несмотря на то, что с июня 2019 года экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк находится не на территории Молдовы, он продолжает обладать рычагами влияния на некоторые партии и инстанции в республике, уверен политолог.

Экспертиза Крылов: расскажу, как Плахотнюк влияет на ситуацию в Молдове

Влияние беглого олигарха на политику в Молдове остается весомым, особенно это касается некоторых чиновников и судей, которые были назначены, когда бывший политик находился в республике, а ведущую роль в правящей парламентской коалиции играла Демократическая партия. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Валентин Крылов.

"Вне всякого сомнения - сохранилось его давление на некоторые судебные инстанции и подразделения прокуратуры. Также, по моему мнению, он продолжает сотрудничать с политическими формированиями, которые являются продолжателями его дела. Пусть они делают это под другими названиями, но суть их действий от этого не меняется", - заявил собеседник.

По мнению Крылова, вопрос об экстрадиции Плахотнюка будет решаться в зависимости от того, как сложатся результаты выборов в стране. Немалую роль в этом процессе играет позиция США, уверен политолог. Несмотря на то, что американские власти официально подтвердили невозможность возвращения Плахотнюка на территорию своей страны, их мнение будет определяющим в этом вопросе, поскольку, по разным данным, беглый политик находится на территории Турции.

Экс-лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк не имеет права на въезд в США. Информацию Sputnik ранее подтвердили в американском посольстве в Кишиневе, сообщив, что "Владимир Плахотнюк добровольно уехал из Соединенных Штатов 28 августа 2020 года".

Бывший лидер Демократической партии Молдовы и неофициальный координатор правящей в республике коалиции в 2016-2019 годах, Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и до недавнего времени находился в США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям УК РМ: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах.

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