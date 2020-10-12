Виеру: в молдавских тюрьмах царят антисанитария и криминальные "понятия"

Экспертиза Виеру: в молдавских тюрьмах царят антисанитария и криминальные "понятия"

Согласно отчету, представленному в 2020 году европейским Советом по предотвращению пыток, в большинстве пенитенциарных учреждений республики существуют большие проблемы с санитарией, а также часто происходят случаи применения физической силы и избиения заключенных сокамерниками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области защиты прав человека Вадим Виеру.

"По моей информации, несколько недель назад в СИЗО №13 в Кишиневе был найден повешенным 18-летний парень, которого посадили под арест по подозрению в совершении кражи. Несмотря на то, что площадь, занимаемая зданием СИЗО, - небольшая, никто не видел момент совершения этого преступления. Это показывает, что ситуация - не всегда под контролем администрации", - сказал эксперт.

Правозащитник также добавил, что, по информации, полученной от родителей погибшего молодого человека, с жертвы другие заключенные вымогали деньги, что называется, "в общий котел". Именно проблему угроз, шантажа и избиений в пенитенциарах Виеру назвал более серьезной, чем антисанитарные условия содержания заключенных.

Молдавская система исполнения наказаний недалеко ушла от прошлого, считает собеседник, до тех пор, пока заключенных продолжат содержать в помещениях барачного типа, своя криминальная субкультура в тюрьмах будет существовать именно в такой, жесткой форме.

Виеру утверждает, что на данном этапе эти отношения между заключенными в пенитенциарных учреждениях не только вышли из-под контроля, но и набирают обороты в развитии.

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