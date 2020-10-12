18:54 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Вадим Виеру.
© Sputnik / Rodion Proca

Виеру: в молдавских тюрьмах царят антисанитария и криминальные "понятия"

Экспертиза
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201012/31981502/vieru-v-moldavskikh-tyurmakh-vse-po-prezhnemu-antisanitariya.html

Известный правозащитник проанализировал условия содержания в местах заключения и следственных изоляторах республики.

Экспертиза
Виеру: в молдавских тюрьмах царят антисанитария и криминальные "понятия"

Согласно отчету, представленному в 2020 году европейским Советом по предотвращению пыток, в большинстве пенитенциарных учреждений республики существуют большие проблемы с санитарией, а также часто происходят случаи применения физической силы и избиения заключенных сокамерниками. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области защиты прав человека Вадим Виеру.

"По моей информации, несколько недель назад в СИЗО №13 в Кишиневе был найден повешенным 18-летний парень, которого посадили под арест по подозрению в совершении кражи. Несмотря на то, что площадь, занимаемая зданием СИЗО, - небольшая, никто не видел момент совершения этого преступления. Это показывает, что ситуация - не всегда под контролем администрации", - сказал эксперт.

Правозащитник также добавил, что, по информации, полученной от родителей погибшего молодого человека, с жертвы другие заключенные вымогали деньги, что называется, "в общий котел". Именно проблему угроз, шантажа и избиений в пенитенциарах Виеру назвал более серьезной, чем антисанитарные условия содержания заключенных. 

Подростковая преступность
© Photo : BT
Мат и "феня": в Кишинев вернулись вышибалы из 90-х

Молдавская система исполнения наказаний недалеко ушла от прошлого, считает собеседник, до тех пор, пока заключенных продолжат содержать в помещениях барачного типа, своя криминальная субкультура в тюрьмах будет существовать именно в такой, жесткой форме. 

Виеру утверждает, что на данном этапе эти отношения между заключенными в пенитенциарных учреждениях не только вышли из-под контроля, но и набирают обороты в развитии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как в кино: из тюрьмы Бранешт попытался бежать заключенный
Кража, совершенная навеселе, может обернуться двум подросткам сроком в тюрьме
Спецрежим в тюрьмах Молдовы продлен: что это значит
Теги:
условия, содержание, тюрьма


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Фитнес-леди из Челябинска: залог здоровья на пенсии.
Видео - Фитнес-леди: ни дня без спорта, и так - семь десятков лет
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться