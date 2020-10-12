18:54 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Виорел Гырбу.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях

Экспертиза
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201012/31981942/gyrbu-rasskazhu-o-sudbe-i-kurse-moldavskogo-leya.html

Насколько стабилен обменный курс национальной валюты, и стоит ли ожидать, что она "спасует" перед евро и долларом - ответ на вопрос дал экономический эксперт.

Экспертиза
Гырбу: расскажу о судьбе и курсе молдавского лея

На данном этапе молдавский лей проявляет завидную стабильность, но она не обеспечена экономическими успехами страны, а политикой Национального банка республики, которую в эфире студии Sputnik Молдова экономический аналитик Виорел Гырбу назвал "неправильной". 

"Если мы хотим действительно развивать экономику, нам необходимо, чтобы лей немного сдал позиции перед основными валютными игроками. Нам нужно заниматься не искусственным поддержанием обменного курса, а увеличивать объемы экспорта, создавать новые рабочие места для жителей страны", - считает собеседник.

По его мнению, продукция из Молдовы, которая поставляется за рубеж преимущественно в виде сырья, очевидно, не может быть реализована с добавленной стоимостью. Если производители в республике хотят реализовать за границу свои вина, фрукты и овощи, необходимо, чтобы они стоили дешевле. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея

"Надо понимать, по ряду товарных категорий продукция из Молдовы - невысокого качества. Поэтому трудно убедить европейских покупателей приобретать фрукты и вина из Молдовы", - считает Гырбу. 

Специалист настаивает: для того чтобы лей естественным путем становился крепче, необходимо производить товары с добавленной стоимостью более высокого качества, но для этого нужно значительное время и инвестиции. Пока же Нацбанку нет смысла искусственно поддерживать обменный курс молдавской валюты на существующем уровне, подытожил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Валютный курс и искусство управления экономикой Молдовы: что будет с леем
Теги:
прогноз, курс, лей


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Фитнес-леди из Челябинска: залог здоровья на пенсии.
Видео - Фитнес-леди: ни дня без спорта, и так - семь десятков лет
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться