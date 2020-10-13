Частина: история возведения Кафедрального собора в Кишиневе завораживает

Накануне Дня города, который отмечается традиционно в праздник Покрова Божией Матери, историк столицы Алла Частина поведала о том, как в городе появился монументальный Собор.

Экспертиза Частина: история возведения Кафедрального собора в Кишиневе завораживает

Главный православный храм Молдовы стоит на своем месте уже 184 года, но мало кто из современников знает, через какие исторические события пришлось пройти культовому зданию за это время.

Как рассказала в интервью студии Sputnik Молдова доктор искусствоведения, историк Алла Частина, архитектор Авраам Иванович Мельников уже имел опыт проектирования Никольской единоверческой церкви в Санкт-Петербурге (ныне в этом здании расположен Музей Арктики и Антарктики - ред.), а также Исакиевского собора в городе на Неве.

"Разговоры о возведении собора в центре Кишинева шли еще с 1817 года. Решающую роль в этом решении сыграл митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, который пригласил в Бессарабию ведущих специалистов для строительства храма", - рассказала Частина.

Решение о возведении такого большого собора в Кишиневе назрело после того, как город стал расти и развиваться. Стоявшая на этом месте ранее церковь Архангела Михаила не вмещала уже всех прихожан.

Строительство собора шло с особой тщательностью, начиная с закладки фундамента, возведения стен, и заканчивая внутренним его убранством и росписью. Изначально, по словам Частиной, купола храма были выкрашены в зеленый цвет, стены и колонны приобрели классическую желто-белые оттенки.

"Фрески на сводах собора принадлежали кисти художника Ковшарова, он проводил и роспись иконостаса. Сегодня кишиневцы видят памятник сильно измененный, который пострадал в годы Великой Отечественной войны, а затем во времена хрущевской антирелигиозной кампании, когда была взорвана колокольня, восстановленная лишь 90-е годы прошлого столетия", - рассказала историк.

Главный собор Молдовы постигла иная участь - его помещение стало выставочным залом.

В наши дни Кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе является одной из святынь православия в республике, служит местом поклонения для сотен тысяч жителей столицы и ее гостей. Сюда приходят христиане, чтобы помолиться, здесь проводят обряды венчания, митрополит совершает в этих стенах божественные литургии в дни больших праздников.

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