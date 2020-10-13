Чебан: мы должны сохранить архитектурные "жемчужины" Кишинева

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан рассказал о том, как следует восстанавливать исторические здания и создавать комфортные пространства для кишиневцев и гостей столицы.

Экспертиза Чебан: мы должны сохранить архитектурные "жемчужины" Кишинева, и вот - как

К сожалению, на данный момент значительная часть исторических архитектурных зданий в столице утеряна навсегда, виной тому послужило, в том числе, халатное отношение предыдущих руководителей города к наследию, но ситуация - не безнадежна, а те строения, которые остались до наших дней, можно сохранить. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал примар Кишинева Ион Чебан.

"Архитектурные ценности в цивилизованных странах стараются сохранить, восстановить, приумножить их значение. Это можно сделать, создав в Кишиневе туристические маршруты, оборудовав вблизи заведения сектора HoReCa, кафе и террасы, удобные для горожан", - сказал столичный градоначальник. © Sputnik / Miroslav Rotari Таких троллейбусов Кишинев не видел 15 лет: Чебан рассказал о приобретении

В качестве примера Чебан назвал кафе в парке у Кафедрального собора, где звучит французская музыка или ретро-мотивы советских времен. Посетителей там много, пока позволяет погода. Они приходят, чтобы насладиться видами родного города. То же самое Чебан сказал и по поводу ряда заведений в парке имени Штефана чел Маре.

"Я не делаю никому рекламу, а обращаю внимание на уют и притягательность исторических мест. Вообще в привычках старого Кишинева - такое понятие, как променад, когда жители бродили по старым улочкам, остановившись и выпив чашечку кофе", - сказал Чебан.

Многие писатели, люди искусства, встречая на центральных улицах мэра, говорят ему о том, что необходимо вернуть Кишиневу именно ту забытую атмосферу неспешности в Центре, уют, но помноженный на комфорт, которого требуют условия XXI века.

"Да, транспорт и инфраструктура, это важно, и по всем направлениям мы будем наводить порядок. Но город - это люди, их социализация, их комфорт", - сказал собеседник.

Что касается сохранения исторической части города, Чебан сообщил, что на данный момент есть документ, который на законодательном уровне запрещает снос или полную перестройку этих строений.

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