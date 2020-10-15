Сакарэ: цены на мед осенью и зимой в Молдове будут "несладкими"

Из-за засухи и заморозков, которые господствовали в Молдове в апреле текущего года, пчеловоды страны фиксируют значительный недобор урожая меда, эти факторы отразятся и на ценах на природное лакомство.

Экспертиза Сакарэ: цены на мед осенью и зимой в Молдове будут "несладкие"

Таких климатических условий, которые отразились на жизни и медосборе в этом году, молдавские пасечники не помнят с 50-х годов прошлого столетия, год стал негативно-беспрецедентным для развития этого сектора сельского хозяйства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал пчеловод Петру Сакарэ.

"Майского меда в нынешнем году очень мало, многие продают урожай прошлого сезона. Но цена на этот сорт возрастет со 100 до 150 леев. Если в минувшем сезоне липовый мед стоил по 80-90 леев за кило, в нынешнем пасечники будут продавать его по 110-120 леев. Цветочный, полифлерный мед взлетит в цене с 60 до 90 леев", - сказал собеседник.

Молдавский мед пользуется спросом в странах Европы, однако его недобор в сейчас не позволяет в полной мере заработать молдавским пчеловодам. В основном, на экспорт пойдет липовый мед, который оптом поставляют за рубеж, в среднем, по 45 леев за килограмм. Лишь в некоторых странах максимальная его цена составляет около 70 леев.

"Такого тяжелого в климатическом плане сезона у нас не было с 1950 года. С конца 80-х годов прошлого столетия не случалось, чтобы мы не получали по 30-40 килограммов меда, в 2020-м все сложилось иначе", - уточнил Сакарэ.

Лето нынешнего года стало одним из немногих за семь десятилетий, когда пасечники должны были подкармливать пчелиные семьи сахарным сиропом, спасая их от неминуемой гибели, резюмировал собеседник.

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