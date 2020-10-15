Сакарэ: цены на мед осенью и зимой в Молдове будут "несладкими"

Таких климатических условий, которые отразились на жизни и медосборе в этом году, молдавские пасечники не помнят с 50-х годов прошлого столетия, год стал негативно-беспрецедентным для развития этого сектора сельского хозяйства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал пчеловод Петру Сакарэ.
"Майского меда в нынешнем году очень мало, многие продают урожай прошлого сезона. Но цена на этот сорт возрастет со 100 до 150 леев. Если в минувшем сезоне липовый мед стоил по 80-90 леев за кило, в нынешнем пасечники будут продавать его по 110-120 леев. Цветочный, полифлерный мед взлетит в цене с 60 до 90 леев", - сказал собеседник.
"Такого тяжелого в климатическом плане сезона у нас не было с 1950 года. С конца 80-х годов прошлого столетия не случалось, чтобы мы не получали по 30-40 килограммов меда, в 2020-м все сложилось иначе", - уточнил Сакарэ.
Лето нынешнего года стало одним из немногих за семь десятилетий, когда пасечники должны были подкармливать пчелиные семьи сахарным сиропом, спасая их от неминуемой гибели, резюмировал собеседник.
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