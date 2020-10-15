Михэеш: Додон и Санду столкнутся с проблемами в предвыборный период

Политический эксперт проанализировал главные факторы, которые могут быть неудобными для основных фаворитов президентской кампании.

Экспертиза Михэеш: Додон и Санду столкнутся с проблемами в предвыборный период

На данный момент проблемами, которые могут мешать баллотирующемуся на второй президентский срок Игорю Додону проводить предвыборную кампанию, станет кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и финансово-экономические проблемы, возникшие на этом фоне. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Но это - не вина Додона, такие проблемы существуют во всем мире. В этих условиях что-то обещать избирателям очень трудно. А главной нашей проблемой является низкий уровень оплаты труда и пенсий. Есть и ряд социальных проблем, на которых заострят внимание представители оппозиции, критикуя действующего президента", - заявил эксперт.

Собеседник добавил - лидеры партии "Действие и солидарность" Майя Санду и "Нашей партии" Ренато Усатый сделают упор в своей предвыборной кампании на антикоррупционную составляющую, на противодействие такому явлению, как взяточничество. Основным препятствием для Санду, по мнению Михэеша, может стать небольшая явка граждан на выборы, многие из тех, кто ей симпатизирует, считает эксперт, побоятся прийти на участки из-за страха заразиться коронавирусом нового типа. Как показывает статистика и соцопросы, основная возрастная группа сторонников Санду - люди в возрасте от 25 до 45 лет.

"Ей нужно заручиться поддержкой, как минимум, 120-150 тысяч граждан из Западной Европы - из Румынии, Италии. В 2016 году на Западе она получила около 100 тысяч голосов, но не победила. Сейчас посмотрим, насколько ей удастся убедить диаспору выйти на выборы", - подчеркнул эксперт.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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