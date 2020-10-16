Постикэ: как будут голосовать граждане Молдовы с подозрением на COVID-19

По законодательству республики никто не имеет право отказать гражданину в волеизъявлении на выборах, но пандемия внесла свои коррективы, а эксперт рассказал, как быть тем, кто либо заразился коронавирусом, либо имеет лишь характерные симптомы.

Экспертиза Постикэ: как будут голосовать граждане Молдовы с подозрением на COVID-19

В Молдове складывается довольно сложная ситуация, при которой непонятно, как именно организуют голосование для людей, переносящих COVID-19, которые хотят выразить свою волю в ходе выборов президента 1 ноября текущего года. Об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, глава Ассоциации "Promo-Lex" Павел Постикэ.

"В инструкции, которую ранее приняла Комиссия по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, сказано, что в отношении граждан, проходящих лечение от коронавируса на дому, должна быть предусмотрена процедура предоставления переносной урны. То есть, человек заранее пишет заявление в окружную избирательную комиссию и просит, чтобы он мог проголосовать по месту жительства", - подчеркнул собеседник.

Представители участка для голосования, за которым закреплен избиратель, должны будут прийти к двери дома или квартиры в соответствующей защитной экипировке - в специальных комбинезонах, респираторах, перчатках и бахилах, сам же процесс волеизъявления гражданина страны с подтвержденным случаем COVID-19, будет происходить внутри жилища, чтобы исключить прямой контакт с инфицированным, уточнил Постикэ. Избирательная урна при этом останется опечатанной.

"До конца непонятным остается вопрос с теми гражданами, на которых не наложены карантинные ограничения, но при замере температуры электронный градусник покажет несоответствие норме. Для них проголосовать будет проблематично, поскольку в сам день проведения выборов заявление о предоставлении переносной урны у них никто не примет", - отметил собеседник.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova