Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами

Градоначальник назвал сроки, когда на главных улицах Кишинева появятся новые единицы общественного транспорта, которые справятся с растущим пассажирским потоком.

Экспертиза Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами

Уже к концу 2022 года будут полностью укомплектованы парки кишиневских троллейбусных и автобусного парков так, чтобы в часы пик в столице не скапливались значительные потоки людей на остановках. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Появится около 400 единиц нового общественного транспорта. А маршрутки будут курсировать лишь внутри секторов города, на улицах, где не могут проехать крупные единицы муниципального транспорта. Если говорить о Кишиневе, многие жители столицы - достаточно ленивы, привыкли выйти из дома и сесть в общественный транспорт", - сказал мэр. Youtube / ДаЗдра НаГон Видео - Жанровая сценка: словно мы спозаранку, при посадке в маршрутку

Преимущество столицы состоит в том, что, благодаря удачному проектированию и возведению секторов города, с окраины до центра можно добраться за 20-25 минут, добавил Чебан. В этом смысле увеличение подвижного состава троллейбусных и автобусного парков поспособствуют беспрепятственному и комфортному передвижению кишиневцев и приезжих по городу.

Еще одна важная проблема, требующая решения — сделать так, чтобы новые троллейбусы и автобусы не стояли в пробках. Для этого проектируются выделенные полосы по центральным улицам столицы, где будет ходить общественный транспорт.

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