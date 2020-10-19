Фомина: как девушек и женщин из Молдовы увозят в секс-рабство

Представительницы прекрасного пола из Молдовы продолжают рассматриваться преступниками, как живой товар, - женщин из нашей страны обманным путем вывозят за рубеж, где принуждают к занятиям проституцией.

Экспертиза Фомина: расскажу, как девушек и женщин из Молдовы увозят в секс-рабство

Ситуация с трафиком женщин и девушек из Молдовы за рубеж с целью сексуальной эксплуатации за последние 10-15 лет значительно изменилась, но есть еще немало шокирующих случаев, когда представительниц нашей республики вовлекают в преступные схемы, используют для личного обогащения заграничные преступники. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила главный аналитик международной организации "La Strada" Татьяна Фомина.

"Если еще 15-20 лет назад девушек из Молдовы, из образованных семей обманным путем завлекали в Турцию для оказания услуг интимного характера, то сегодня зачастую речь идет о добровольном отъезде женщин из страны за рубеж, которые здесь практикуют проституцию и продолжают ей заниматься вне рубежей страны", - отметила собеседница. © Sputnik / Александр Имедашвили Каждая пятая жертва живого трафика в Молдове - подросток

В наши дни преступники стали все более осторожными, стараются максимально обойти закон, поскольку и в Молдове и странах Европы появились органы, которые внимательно следят за такими случаями трафика, а суды выносят суровые приговоры в отношении виновных в противоправных деяниях.

"Все более в сексуальное рабство вовлекают выпускниц школ-интернатов, у которых нет родственников, чтобы никто их не искал. Также жертвами секс-трафика зачастую становятся девушки и женщины с проблемами в ментальном развитии. Но остались и классические случаи принуждения к сексуальной эксплуатации", - отметила эксперт.

В качестве примера Фомина привела эпизод, правда о котором стала известна лишь весной нынешнего года. Так, по словам собеседницы, одна из жительниц Кагульского района Молдовы, поссорившись с женихом, решила уехать на заработки в Грецию, где ей предложили вакантное место, якобы, бармена. Ничего не сказав родным, девушка взяла паспорт и отправилась с "работодателями" за рубеж, где у нее отобрали заграничный молдавский паспорт и заставили предоставлять услуги интимного характера фактически бесплатно - за воду и еду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova