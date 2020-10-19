Черарь: надо начать сбор средств на памятник Волонтиру в образе Будулая

Глава всех ромов Молдовы сообщил, что память о Народном артисте СССР должна быть увековечена в бронзе, именно в той кинороли, в которой прославленный актер полюбился всем жителям некогда единой страны.

Экспертиза Черарь: надо начать сбор средств на памятник Волонтиру в образе Будулая

В республике необходим сбор средств на установку монумента Михаю Волонтиру, которого не стало пять лет назад. Если каждый из граждан страны перечислит по несколько долларов, памятник можно будет возвести, в Кишиневе есть мастера которые смогут воплотить эту задумку. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава всех ромов страны, кавалер "Ордена Почета" Артур Черарь.

"Мы обязаны сделать это. Волонтир блистательно сыграл (роль Будулая в фильме "Цыган" - ред.). Он был очень внимательным человеком, неоднократно приезжал в Сороки и всегда спрашивал, как ему правильно выступить перед людьми, чтобы не нарушить национальных традиций ромов", - сообщил собеседник.

Черарь настаивает: именно Волонтир, сыграв роль Будулая, и Эмиль Лотяну с кинокартиной "Табор уходит в небо", снятой на студии "Мосфильм", сделали все, чтобы максимально приблизить культуру ромов к жителям всей огромной страны - Советского Союза.

"Ни одна другая страна не могла так продвинуть культуру нашего народа, показать ее именно так. Низкий мой поклон его родным, супруге, племянникам. Я приложу все усилия для того, чтобы создать музей в селе, где родился Волонтир, и для сбора средств для установки памятника", - сказал глава всех ромов Молдовы.

Михай Волонтир родился в 1934 году в селе Глинжены Шолданештского района. Окончил педагогическое училище в Оргееве. С 1957 года служил в Музыкально-драматическом театре (ныне – Национальный театр) имени Александри в Бельцах. На его сцене сыграл более 120 главных ролей.

Дебют в кино – в экранизации комедии "Кирица в Яссах" по произведению Василе Александри в 1967 году. Наиболее известен по фильмам "В зоне особого внимания", "Ответный ход", "Дмитрий Кантемир", телесериалам "Цыган" и "Возвращение Будулая".

Народный артист МССР, народный артист СССР, лауреат Государственной премии МССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер Ордена Республики (Молдова) и других значимых наград и премий. Назван лучшим актером ХХ века в молдавском кино (по версии Академии наук Молдовы).

Член Союза кинематографистов СССР. Депутат Верховного Совета МССР XII созыва.

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